Es war nur eine Frage der Zeit, jetzt ist es so weit: Die Comic-Reihe Asterix gerät in den kritischen Blick des Zeitgeistes. Stimmen die Geschlechterrollen, nach heutigen Standards? Stimmt die Darstellung von Gewalt, Diversität, Heldentum, Kolonialgeschichte? Die Antwort für sämtliche bisherigen Hefte lautet, selbstverständlich: nein, gar nicht. Eine ganze Kohorte junger Eltern ist sich dessen schon länger bewusst und hat zuweilen, die zerfledderten Hefte aus der eigenen Kindheit vorlesend, schon ein schlechtes Gewissen. An manchen Stellen muss man eben ungut schlucken: etwa wenn Frauen bloß dünn, kauf- und streitsüchtig, hysterisch und beschützenswert auftreten, wenn nur Männer den Gang der Geschichte ausfechten und der reichlich unterbelichtete dunkelhäutige Pirat zähneklappernd vor Angst durch seine überdicken Lippen stottert "Chef, steue’bo’d vo’aus, die Ga-, die Ga-, die Gaga-gallieeeer!"

