Als Sigurd Rink den "Wald der Erinnerung" bei Potsdam betritt, erzählt er gerade von seinen letzten Tagen, er sei pilgern gewesen auf dem Jakobsweg, gemeinsam mit Bundeswehrsoldaten. Er lerne, sagt er, sehr viel aus den Gesprächen mit Soldaten. Über Verantwortung, über Schuld, über die Ungewissheiten im Einsatz. Zu den Gewissheiten eines jeden Krieges zählen seine Opfer. 111 Bundeswehrsoldaten sind seit 1993 in Auslandseinsätzen zu Tode gekommen. Ihrer wird im "Wald der Erinnerung" gedacht. An Gedenkstelen hängen die Namen der Toten. An einzelnen Bäumen auch persönliche Erinnerungen der Angehörigen. Ein Wald wie eine Mahnung.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden