Iris und Sven, beide Rechtsanwälte, sind seit 2018 in zweiter Ehe verheiratet, wohnen aber nicht zusammen: Iris lebt mit ihren Töchtern (15 und 16 Jahre) in Lohmar, Sven mit seiner Tochter (15) und seinem jüngeren Sohn (17) eine halbe Autostunde entfernt in Köln. Svens Ältester (25) ist bereits verheiratet. Die Interviews werden per Facetime geführt, beide sind im Urlaub: Iris in Stockholm mit ihren Kindern, Sven auf einer Südtiroler Alm mit seinem jüngeren Sohn.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden