Fühlt man sich sehr jung, wenn man in einem Saal voller Rentner sitzt, oder extrem alt? Bei einem Besuch des Hansa Theaters möge das ein jeder für sich entscheiden, es sei hier trotzdem schon entwarnt: Am Ende wird der Applaus, mit dem das Publikum das Gezeigte belohnt, den Generationenunterschied vergessen machen.

Das neue Programm am Steindamm profitiert schon vor Beginn von dem nostalgischen Setting und der krawattierten Am-Tisch-Bedienung. An die Geschichte des Hauses wird mit einem Film erinnert. Was für Namen erklingen! Houdini. Josephine Baker. Siegfried und Roy. Wenn die Namen derer, die heute auftreten, unbekannt sind, dann bloß, weil das Varieté jetzt ein Nischendasein fristet. Verdient hätten sie es allemal. Jedenfalls die meisten. Aurélie Brua, die Poletänzerin, der man wünschen würde, dass die Stangen, die sie umturnt, noch höher reichten. Was nicht geht, weil die Bühne so klein ist. Ihr folgt das Halves Project, die spektakulärste Nummer des Abends. Schwarzlichtpantomime, so kunstvoll choreografiert, dass sich in den Applaus eine bedauernde Note mischt – mehr, viel mehr hätte man davon sehen wollen. Angesichts dessen werden Ausreißer nach unten verziehen: etwa die durchsichtigen, zu Technoschlager eingetanzten Zaubertricks der Magic Pearls.

Man erfreut sich am Gesamtkunstwerk Hansa Varieté, nicht zuletzt, weil der Ansatz ein anderer ist als in der schnellen, glatten, optimierten Welt da draußen. Das Handwerkliche wird nicht verborgen oder verbrämt, es wird zelebriert. Man soll sehen, wie anstrengend das ist, was die Damen und Herren sechs Tage die Woche aufführen. Man sieht den zitternden Armen des Handstand-Akrobaten Oleg Izossimov die Leiden an und dem argentinischen Jongleur Paul Ponce die vielen Proben. Varieté, so die Botschaft, ist harte Arbeit.

Dafür bezahlt man gern (ab 39,90 Euro Di–Do, ab 56,90 Euro Fr–So) und klatscht viel. Egal, wie alt man ist oder wie jung man sich fühlt.