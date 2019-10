Es ist ein Fernseher, der Emilia Nowak* und Adam Kaminski* ins Verderben führt. Ein neues Gerät soll her, damals im August 2015, Samsung UE65JS8590, 65-Zoll-Bilddiagonale, ein Fachmagazin nennt ihn "überragend". Sie finden ein wunderbares Angebot bei eBay Kleinanzeigen. Der Verkäufer wohnt nur 20 Kilometer entfernt von dem kleinen Örtchen in Ostwestfalen, in dem Emilia Nowak lebt. Was ein Glück. Und der Preis: mehr als fair. Der Fernseher ist ja neu.

Am nächsten Tag trifft sich Nowak mit einem Mann Ende 20, der sich als Julius Pomme* vorstellt. Er zeigt ihr seinen Ausweis, so erzählt sie. Sorgfältig sei er gewesen, umsichtig, einfach nett, habe von seinem Kind gesprochen, das er später von der Kita abholen müsse. Der Fernseher stamme aus einer Insolvenz, er habe noch eine ganze Menge mehr. Sein Geschäftspartner habe ihn übers Ohr gehauen, jetzt stehe er vor den Trümmern seiner Existenz. "Er wirkte ernsthaft geknickt", sagt Nowak.

Emilia Nowak lässt sich weitere Fernseher aufquatschen, die Eltern brauchen auch einen neuen, Kollegen von Adam Kaminski zeigen ebenfalls Interesse, vielleicht kann man selbst auch ein kleines Geschäft machen. Das Paar ist bereit, insgesamt 12.400 Euro zu investieren. Das Geld allerdings müssten sie vorschießen, um die Geräte beim Gericht aus der Insolvenzmasse auszulösen.

Emilia Nowak nennt sich selbst einen "misstrauischen Menschen". Doch sie bezahlt. Naiv, umweht von dem Gedanken, ein echtes Schnäppchen zu machen, das schon. Aber: "Er kam mit mehreren Akten zu mir, hatte für alles Papiere, Gerichtsdokumente, Aktenzeichen, alles." Und alles: gefälscht. Pomme hat kein Kind, keinen Geschäftspartner und keine Fernseher. Als er abtaucht, geht Nowak am 25. August 2015 zur Polizei. Als sie dem Beamten den Namen Julius Pomme nennt, reagiert der wenig erstaunt. Da seien sie nicht die Einzigen, die von diesem Mann über den Tisch gezogen wurden. Pomme wird mit Haftbefehl gesucht. Wegen mehrerer Betrugstaten.

Es ist eine Straftat, wie sie in Deutschland jeden Tag geschieht. Etwas ausgefeilter vielleicht, aber letztlich: Standard. Diese Geschichte könnte hier zu Ende sein. Doch sie beginnt jetzt erst so richtig. Denn aus Emilia Nowak, damals 27, Industriekauffrau, 2000 Euro netto monatlich, keine Vorstrafen, und Adam Kaminski, damals 33, Servicetechniker für Windenergieanlagen, rund 3200 Euro netto monatlich, keine Vorstrafen, werden, wenn man dem späteren Strafurteil folgt, binnen weniger Stunden kaltblütige Kidnapper. Die Bild und die lokale Espelkamper Zeitung werden die beiden "Folter-Paar" nennen.

Wer verstehen will, was da geschehen ist, der muss sich zwei Versionen der Geschichte anhören.

Die erste, auf 31 Seiten im Urteil der Zehnten Großen Strafkammer des Landgerichts Bielefeld festgehalten, geht so: Nur wenige Stunden nach Anzeigeerstattung meldet sich Julius Pomme bei Adam Kaminski. Er hält das Paar für leichtgläubig und hofft, es mit einem weiteren Geschäft "um noch mehr Geld zu bringen". Kaminski geht zum Schein darauf ein und lädt Pomme in die Wohnung von Emilia Nowak ein. Die beiden, so die Überzeugung der Richter, "fassten (...) gemeinsam den Entschluss, Julius Pomme (...) zur Rückzahlung des Kaufpreises (...) zu zwingen".

Gegen 22 Uhr kommt Pomme in der Wohnung an. Und wird direkt von drei Männern überwältigt. Wer die anderen beiden sind, kann nie geklärt werden. Für die Kammer steht dennoch fest, dass dieses Trio heftig auf Pomme einprügelt. Um ihn ruhigzustellen, traktieren sie ihn mit einem Elektroschocker, fesseln ihn mit Kabelbindern. Sie ziehen ihm einen Sack über den Kopf und fixieren ihn auf einem Stuhl.

Als die Geiselnehmer das Portemonnaie von Pomme durchsuchen, stoßen sie auf die Zimmerkarte eines Hotels in Bad Oeynhausen. Dort, so gesteht der Gefesselte "in Todesangst", habe er Geld deponiert, genügend Geld, um die Schulden zu begleichen. Er habe im Kasino richtig Kasse gemacht. 25.000 Euro.