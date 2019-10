Der "Kalif" ist tot, das "Kalifat" zerstört. Doch der "Islamische Staat" (IS) – da sind sich Terrorexperten auf der ganzen Welt einig – ist trotz dieser massiven Rückschläge nicht am Ende. Wie kann das sein? Und was genau ist vom IS noch übrig, das ihn so gefährlich bleiben lässt?

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden