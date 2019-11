"Literarischer Krimi" klingt immer so verdruckst. Es klingt nach: intelligent, aber trotzdem sexy. Auf den neuen Thriller Klare Sache der britischen Autorin Denise Mina trifft das Label jedoch zu. Ganz einfach deshalb, weil das Erzählen, also das Grundhandwerk von Literatur, die eigentliche Hauptaktion ist. Verbrecher und Verbrechen gibt es natürlich auch. Aber während diese aufgeklärt werden, blättert Klare Sache eine Phänomenologie des Erzählens auf, seiner Methoden, Funktionen und vor allem seiner Medien. Es gibt starke Indizien, dass sich die 1966 in Glasgow geborene Denise Mina nicht nur mit Mördern, Vergewaltigern und Finanzbetrügern auskennt, sondern auch mit postmodern angehauchten Romankonstruktionen. Außerdem ist sie kulturell up to date. Eine wesentliche Rolle in Klare Sache spielt nämlich ein True-Crime-Podcast – ein Genre, das aktuell ja massiv boomt.

