Wollte man etwas Positives daran finden, dass 23 Prozent der Thüringer für Björn Höcke und die AfD gestimmt haben, dann wäre das: Es herrschen jetzt klare Verhältnisse. Höcke wählt man nicht aus Versehen. Er gehört zu den bekanntesten Politikern, weil er einer der extremsten ist. Das Verwaltungsgericht Meiningen hat neulich geurteilt, es sei "nicht aus der Luft gegriffen", Höcke einen "Faschisten" zu nennen – und daher legal. Die Berichterstattung über Höckes Entgleisungen war überbordend. Niemandem, der in der Lage ist, den Weg zu einem Wahllokal zu finden, kann das verborgen geblieben sein.

Wer in Thüringen für die AfD gestimmt hat, ist also entweder ein so wütender Protestwähler, dass er Höcke in Kauf nimmt. Oder er unterstützt ihn bewusst. Dass ein Viertel der Wähler derart von der AfD überzeugt ist, macht viele Menschen ratlos (übrigens auch in Thüringen). Und es verändert etwas im politischen Spiel aller anderen miteinander. Vor allem für die CDU.

Denn gerade weil die AfD inzwischen eine so Höcke-radikale Partei ist, kommt mit der Thüringer Landtagswahl eine Argumentation an ihr Ende, die seit Bestehen der AfD zu einem Ritual der Selbstvergewisserung in der Union geworden ist: die AfD und die Linke als ähnliche Übel zu verurteilen. Wir schließen eine Zusammenarbeit mit der AfD aus, wie wir eine Zusammenarbeit mit der Linken ausschließen!

Ist es nicht viel eher jetzt an der Zeit, zu sagen: Eine große Koalition Ost, Linke und CDU, die hätte doch was?



Gegen Bodo Ramelow wirkt mancher Sozialdemokrat wie ein Autonomer

Stattdessen wurde das alte Ritual wieder aufgeführt, kaum dass am Wahlabend das Ergebnis vorlag: die Linke stärkste Kraft mit 31 Prozent. Die AfD, eben mit 23 Prozent, auf Platz zwei. Die CDU mit 22 Prozent dahinter. Niemals werde man mit Linken und AfD koalieren!, verkündete Paul Ziemiak, der CDU-Generalsekretär, in Berlin. Nur bedeutet das bei diesem Wahlausgang: Die CDU schließt Bündnisse aus mit Parteien, die zusammen 54 Prozent der Wähler repräsentieren. Thüringen wird unregierbar. Und Höcke hat sein Wahlziel erreicht, wie ein "Sperrriegel" in der Landschaft zu stehen.

Wenn die drei Wahlen, die der Osten in diesem Jahr erlebt hat, eines zeigen, dann ist es: In einem Parteiensystem, das so im Umbruch ist, darf sich jede Partei nur noch eine andere leisten, mit der sie nie gemeinsame Sache machen will. Wenn das für die CDU die AfD ist: Kann es dann ein Tabu sein, mit der Linken zu reden?

Schon die Erzählung, der Wahlausgang in Thüringen sei eine Stärkung der "Ränder" gewesen, ist falsch. Der Linken-Ministerpräsident Bodo Ramelow ist kein Mann vom Rand. Er ist staatstragend, protestantisch, Besitzer eines moppeligen Jack-Russell-Terriers mit eigenem Körbchen in der Staatskanzlei. Wer Ramelow als Redner erlebt hat, weiß: Das Gefährlichste an seinen Auftritten ist, dass man rasch den Faden verliert, wenn er von der Bodentiefe der Fichtenwurzeln im Thüringer Wald berichtet. Gegen Ramelow ist der Sozialdemokrat Ralf Stegner sozusagen ein radikaler Autonomer. In der Flüchtlingspolitik rühmt Ramelow seine Zusammenarbeit mit CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer. Er tut im Grunde, was an der dänischen Sozialdemokratie auffallend ist: Er ist migrationspolitisch eher konservativ, sozialpolitisch eher links. Er zeigt, wie erfolgreich die SPD sein könnte, wenn sie ein bisschen mehr Ramelow wagen würde. Fast tragisch, dass er nicht für den SPD-Vorsitz zur Wahl stand.

Jedes Gesprächsangebot von Ramelow zu verweigern – das wäre für Thüringens CDU-Chef Mike Mohring daher nicht einmal unter rhetorischen Verrenkungen möglich. Deshalb geht er jetzt in den Konflikt mit seiner Parteispitze im Bund. Und redet mit Ramelow.

Natürlich hat die Bundes-CDU gute Gegenargumente, eines davon ist zentral: Wenn die CDU mit der Linken regierte – würde das dann nicht die Union innerlich zerfetzen? Woran kann ein Konservativer noch glauben, wenn nicht einmal daran, dass er nicht mit den Linken ins Separee muss? Und wie kann die Union in Thüringen mit einer Partei koalieren, die aus der Nato austreten will? Aber erstens kann Thüringen nicht aus der Nato austreten. Zweitens kann ein Konservativer, der etwas auf sich hält, ja wohl darauf vertrauen, in einer Koalition ein Wörtchen mitreden zu dürfen. Und drittens: Wer sagt eigentlich, dass eine Koalition mit der Linken vor allem die CDU verändern müsste?