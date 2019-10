Lange Zeit als kleine Sensation angekündigt, liegen sie nun endlich vor: neun bislang unbekannte Novellen des noch jungen Marcel Proust. Im Jahre 1896 war der gerade 25-Jährige mit dem Band Les plaisirs et les jours ("Freuden und Tage") an die Öffentlichkeit getreten, einer Sammlung von Novellen, Prosaskizzen, Gedichten auf Maler und Musiker. Das alles atmete den Duft des Fin de Siècle, handelte dem Autor – zu Unrecht – den Ruf eines Dandys und Salonlöwen ein und lag noch 1919, als Proust den Prix Goncourt einfuhr, nahezu unverkauft beim Verleger.

Aus dem Vorfeld dieser frühen Veröffentlichung nun stammen die jetzt aufgefundenen Novellen, die, bis auf eine, über das Stadium des Fragments nicht hinauskommen. Aber frühe Entwürfe von Proust zum Inhaltsverzeichnis von Les plaisirs et les jours weisen darauf hin, dass einige dieser Texte ursprünglich für diesen Band vorgesehen waren. Warum Proust sie nicht berücksichtigt, ja, warum er sie offenbar niemandem gezeigt hat, bleibt ein Rätsel. Es liegt am Stoff, vermutet der Herausgeber Luc Fraisse. Tatsächlich inszeniert Proust hier in erstaunlicher Offenheit das Thema Homosexualität, unter anderem in der Geschichte vom mysteriösen Briefschreiber, dem mystérieux correspondant, in der Proust, Motive von Edgar Allan Poe variierend – es landen anonyme Liebesbriefe auf rätselhafte Weise in einem verschlossenen Raum –, Homosexualität, hier in der weiblichen Variante, als ein Leiden zum Tode vorführt.

Von dieser Auffassung, Homosexualität als eine Art nervöser Pathologie zu verstehen, weicht Proust auch in späteren Jahren nicht ab. Überhaupt sieht man hier dem kommenden Romancier dabei zu, wie er sein Instrument stimmt: Krankheit, Hypersensibilität, Leiden an unmöglicher, weil verbotener Liebe als Bedingung für künstlerische Kreativität behandelt Proust in der kleinen Fabel Das Geschenk der Feen: "Die Krankheit ist eine Gnade, die Du in vollen Zügen genießen wirst ..." Man kann bezweifeln, dass Proust nur aus Angst vor dem Skandal diese Texte zurückbehalten hat. Wer Prousts Briefe gelesen hat, die Briefe des Gymnasiasten, weiß, dass Proust beim Thema Homosexualität nicht um den heißen Brei herumredete. Wahrscheinlicher ist, dass er diese Versuche, die er zuweilen nach wenigen Seiten abbricht, für unvollendbar hielt. Und doch blitzt in all dem auch schon die fabelhafte Proustsche Satzmelodie auf.

Spannend wie die Geschichte vom mysteriösen Briefschreiber ist das Mysterium um die Herkunft. Die Texte lagen im Nachlass des Anfang 2018 verstorbenen Verlegers Bernard de Fallois. Dieser hatte bald nach dem Zweiten Weltkrieg eine Doktorarbeit über den jungen Proust in Angriff genommen und bei Prousts Nichte Suzy Mante Einblick bekommen in das, was Prousts Schwägerin nach dem Tod des Autors nicht vernichtet hatte. Aus diesen Papieren barg de Fallois das umfangreiche Romanfragment Jean Santeuil und das, was zu dem berühmten Essay Contre Sainte-Beuve hätten werden sollen, in dem Proust für eine radikale Trennung von Autor und Werk eintritt. Nach diesen beiden editorischen Mammutunternehmen brach de Fallois indes die Doktorarbeit ab; viele kleinere, von ihm als unwichtig angesehene Skripte und Papiere Prousts blieben liegen.

Im vergangenen Jahr publizierte die Revue des deux Mondes das zweite Kapitel aus de Fallois’ unvollendeter Doktorarbeit: Proust avant Proust. Darin versteckt fand sich ein Hinweis auf die jetzt edierten Texte, der allen außer Luc Fraisse entgangen war. Er suchte – und fand.



Marcel Proust: Le mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites. Éditions de Fallois, Paris 2019; 188 S., 18,50 €, als E-Book 13,99 €