Wer sich auf ein Interview mit Matthias Reim vorbereitet, hat danach mindestens einen Ohrwurm: "Verdammt, ich lieb dich" – jenen Song, der Reim 1990 berühmt gemacht hat. Seitdem hat Reim viele Rückschläge erlebt, aber seine tiefe, rauchige Stimme ist dieselbe geblieben, er hat sie mit Tausenden Zigaretten gepflegt, das hört man, wenn der 61-Jährige nach ein paar Minuten Interview anfängt zu singen. Er soll in diesem Gespräch aber auch zeichnen: seine Lebenslinien, die widerspiegeln, wie sich sein Glück und sein Geld entwickelt haben. Denn dass er sich heute wieder eine Suite wie diese hier im Berliner Savoy Hotel leisten kann, war noch vor einigen Jahren undenkbar.

DIE ZEIT: Herr Reim, Verdammt, ich lieb dich ist der erfolgreichste deutsche Song der letzten 30 Jahre, er stand 16 Wochen auf Platz eins der Charts. Lastet das nicht enorm auf Ihnen?

Matthias Reim: Heute nicht mehr. Aber anfangs wurde ich nur an dem Song gemessen. Sogar meine Mutter hat zu einem Titel meines zweiten Albums gesagt: "Ein Verdammt, ich lieb dich ist das nicht." Aber wie auch? Das Ding ging ja unheimlich durch die Decke, mein ganzes Leben ging durch die Decke. Dabei dachte ich, als ich ihn in einer Novembernacht 1989 geschrieben habe: Der Song wird nie veröffentlicht.

ZEIT: Wie erschafft man eine Melodie, die auch Leute nicht mehr aus dem Kopf bekommen, die mit Schlagern eigentlich wenig anfangen können?

Reim: Ich schreibe Ohrwürmer, ohne banal zu sein. Ich schreibe meine Songs so, wie Ozzy Osborne in den Siebziger-, Achtzigerjahren Rockmusik geschrieben hat. Ich schreibe auf Deutsch, seit ich 1974 eine Platte von Udo Lindenberg in die Finger bekommen habe. Ich erzähle Geschichten, die die Leute hören wollen.

ZEIT: Gerade ist mit MR20 Ihr neues Album erschienen. Was muss passieren, damit es ein Erfolg wird?

Reim: Früher bin ich mit einem neuen Song durch zehn Fernsehshows rotiert, dann war er bekannt, die Leute haben die Platte gekauft. Heute dagegen ist es Zufall, ob ein Song zum Hit wird. Alle streamen doch, wie sie wollen.

Reim muss nur auf sein Smartphone schauen, um zu zeigen, welche seiner Songs in den vergangenen 28 Tagen am häufigsten gestreamt wurden. Sein neuer Song "Eiskalt": 220.000-mal. "Verdammt, ich lieb dich": eine Million Mal.

© ZEIT-Grafik

ZEIT: Früher haben Sie bis zu 70.000 CDs am Tag verkauft. Wie viel blieb da hängen?

Reim: Rund eine Mark pro Platte, also umgerechnet rund 35.000 Euro. Pro Tag. Verrückt.

ZEIT: Was macht man, wenn man plötzlich so viel Geld hat?

Reim: Ich bin von meinem Reihenhaus in Göttingen umgezogen in eine Villa in Hamburg, habe mir einen gebrauchten Mercedes 500 SL geholt. Dann ein Schiff für 100.000 Dollar, um dem Trubel zu entfliehen. Bis dahin hatte ich ja nicht viel, habe mein Geld als Tankwart und in Bars verdient.

Reim stimmt spontan einen Song an: "Willkommen im Cartoon. Hier kann deine Seele ruhen. Cartoon, Cartoon." Solche Songs habe er für Kneipen komponiert – im Tausch gegen eine Woche Freibier.

ZEIT: Und dann haben Sie in 30 Jahren ein paar Millionen Platten verkauft. Sie müssten Multimillionär sein.

Reim: Schön wär’s.

ZEIT: Was ist passiert?

Reim: Ich war nie geldgeil. Aber ich habe mein Geld einem Partner anvertraut, der uns beide nach der Wende zu Immobilienmagnaten im Osten machen wollte. Am Ende flog mir das alles um die Ohren, und ich hatte mehr als zehn Millionen Euro Schulden.

ZEIT: Warum waren Sie so blauäugig?

Reim: Ich bin Musiker, ich will mit Gelddingen nichts zu tun haben.

ZEIT: Ihr damaliger Partner hat Ihnen später vorgeworfen, zu viel verprasst zu haben ...

Reim: ... als er gesehen hat, wie ich mit meiner Freundin im Boot auf dem Meer vor Florida herumgeschaukelt bin. Der wollte halt lieber Werte schaffen, aber das ist ihm nicht gelungen.

ZEIT: Wie ging es Ihnen, als Bild Ihre Pleite am 26. Januar 2000 öffentlich gemacht hat?

Reim: Ich war im Studio, und mir ist so übel geworden, dass ich mich übergeben musste. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Ich wollte auch nicht vor die Tür gehen, als dort ein Kamerateam aufgetaucht ist. Also hat das Privatfernsehen eine Landkarte gezeigt, wohin ich geflohen sein könnte. Aber ich bin nicht weggelaufen.

Als erste Kurve zeichnet Reim, wie sich sein Vermögen entwickelt hat. In den Achtzigern verläuft die Linie waagerecht: Er verdient mit der Musik das erste Geld, schreibt Songs für Schlagersänger, kann sich eine Wohnung leisten, seiner Frau ein Pferd schenken. "Das hätte mein Leben lang so weitergehen können", erzählt er. 1990 aber schießt die Kurve nach oben, um dann Ende der 1990er einzubrechen. Seine Alben floppen, er tritt kaum noch auf, dann ist er pleite. Sein Bruder, ein Börsenhändler, hilft ihm mit einem siebenstelligen Betrag aus, der einen Vergleich mit Reims Gläubigern ermöglicht. "2010 war ich dann wieder schuldenfrei und bin 50-mal im Jahr aufgetreten – und ich wurde jedes Jahr massiv teurer." Die Kurve erholt sich, steigt wieder an. "Heute stehe ich ein kleines bisschen unter dem Niveau von 1990."