Wenn deutschsprachige Gegenwartsliteratur in die Vergangenheit zurückschaut – und das passiert sehr oft –, so ist das historische Terrain für solche Erkundungen klar vermessen: NS-Zeit und Zweiter Weltkrieg, DDR, alte Bundesrepublik, manchmal miteinander verwoben. Saison für Saison widmen sich neue Romane jenen Epochen, die literarisch offenbar unerschöpflich sind. Umso erstaunlicher ist es, wenn jetzt ein Roman diese Gesetzmäßigkeit durchbricht und endlich vorführt, welchen weißen Fleck es auf der literarischen Landkarte hierzulande noch immer gibt: den Stalinismus und die deutschen Kommunisten. Denn die deutsche Vergangenheit des 20. Jahrhunderts spielte auch in Moskau. Dass unsere Gegenwart dies weitgehend vergessen hat, ist ein trauriger Skandal.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden