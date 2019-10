Vom Dach der Ruine, die einmal Beiruts berühmtestes Kino war, überblickt man den größten Platz der Stadt. Tausende Menschen, ein einziges Gewimmel. "Es ist so, als könnten die sich echt vorstellen, dass dieses Land einmal anders werden könnte", sagt Johnny.

© ZEIT-Grafik

Im Libanon herrscht Ausnahmezustand. An diesem Abend protestieren zum fünften Mal in Folge Hunderttausende Menschen gegen Korruption – bei nur etwa 4,5 Millionen Einwohnern. Banken und Schulen bleiben geschlossen, Demonstranten blockieren die Hauptstraßen. Das Land, in dem das politische System die Bevölkerung strikt in Religionsgruppen zerteilt, scheint mit einem Mal geeint: gegen die Regierenden.

In der Stadt herrscht eine seltsame Gleichzeitigkeit von Stille und Fülle: Kein Auto hupt, auf keiner Baustelle wird gehämmert. So ruhig ist es, dass aus den Wohnzimmern die Fernseher zu hören sind. Reporter lassen landauf, landab die Demonstranten sprechen. Darüber, dass sie sich kaputtarbeiten. Über Arbeitslosigkeit, Stromausfälle und Krankenhauskosten.

Johnny, 28 Jahre alt, ist seit dem ersten Protest täglich im Zentrum von Beirut. Sein bester Freund ist in die Hauptstadt gekommen, um das hier mit ihm zu erleben. Die beiden wuchsen in einem Dorf im Südlibanon auf. Es ist dasselbe, aus dem auch die Familie von Hassan Nasrallah stammt, dem Anführer der maßgeblich vom Iran finanzieren Hisbollah. Johnny und sein Freund wirken wie benommen von den letzten Tagen.

Wie wird man sich wohl eines Tages an dieses Aufbegehren der Bürger erinnern? Als eine "Revolution", so wie sie es auf dem Platz skandieren?

Ich kenne Johnny seit meiner ersten Woche als Korrespondentin in Beirut Anfang 2019. Wir lernten uns in der Bar kennen, über der ich wohne. Er ist ein hagerer Typ mit Raucherstimme, der auf seinem Arm das Tattoo einer gelben Banane trägt, dem Emblem der US-Rockband Velvet Underground aus den Sechzigerjahren. Wir witzelten, dass die 68er noch dachten, sie könnten das System verändern. Dann begegneten wir uns bei den Protesten in Beirut in der Menge. Es ist Johnnys Generation, die den Protest anführt.

Wie Johnny wirklich heißt, weiß ich nicht. Im Januar, am Tresen, war er niedergeschlagen, ihn frustrierte sein schlecht bezahlter Job. Ich fragte ihn aus, über Beirut und Politik. Beim Abschied fiel mir auf, dass ich nicht mal seinen Namen kannte. "Besser so", sagte er. Ein Familienname oder ein Heimatort lassen im Libanon oft darauf schließen, welcher Religionsgruppe man angehört und welcher politischen Partei die Familie nahestehen dürfte. Der Name macht den Menschen hier nicht einzigartig, sondern zum Teil eines Systems. "Deshalb habe ich mir einen eigenen ausgesucht." Einen wie Johnny, nicht arabisch, aber leicht auszusprechen.

Die Steuer auf WhatsApp-Telefonie war die eine Dreistigkeit zu viel

Jetzt, neun Monate später, rufen Zehntausende vor dem Regierungssitz: "Das Volk fordert den Sturz des Systems!" Und: "Unsere Regierenden sind Räuber!"

Oberflächlich betrachtet entzündete sich die Wut an wenigen Cent. Die Regierung hatte angekündigt, WhatsApp-Anrufe künftig mit umgerechnet etwa 18 Cent pro Nutzer täglich besteuern zu wollen. Peanuts, verglichen mit den Sparmaßnahmen der vergangenen Monate, wie etwa der Kürzung von Pensionen. Libanons Staatsschulden belaufen sich auf mehr als 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, höher als in fast jedem anderen Land. Die Libanesen, hieß es, müssten den Gürtel enger schnallen. Es gab etwas Protest, aber der flaute schnell ab.

Die WhatsApp-Steuer aber war die eine Dreistigkeit zu viel in einem politischen System, in dem sich die Mächtigen bereichern und es nicht einmal mehr zu kaschieren versuchen. WhatsApp ist im Libanon besonders populär, weil Mobiltelefonie und SMS unerschwinglich sind. Die einzigen Mobilfunkanbieter sind quasi staatlich. Und dieselben Politiker, die für die Kontrolle der Preise zuständig sind, bedienen sich an den Einnahmen der Anbieter. Ähnliches gilt für Strom, Wasser oder die Müllabfuhr. Die Korruption frisst den Staat von innen. Als Anfang Oktober Libanons Wälder brannten, konnte keines der drei Löschflugzeuge des Landes abheben. Niemand hatte sich um die Wartung gekümmert.