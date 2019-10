Den Amerikanischen Traum haben sie nicht auf Lager. "Das kauft keiner", sagt der freundliche Buchhändler im Harvard Bookstore im Herzen der amerikanischen Ostküstenstadt Boston. Er meint das Buch Ragged Dick des Schriftstellers Horatio Alger aus dem Jahr 1868. Der Roman ist die Urgeschichte dessen, was als American Dream zum unique selling point der USA wurde – es von unten nach oben zu schaffen. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Im Buch ist das ein Schuhputzer, der am Ende in ein schönes Mittelklasse-Apartment in Manhattan zieht. Durch Fleiß, Geschick und Unternehmergeist.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden