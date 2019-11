Es wirkt ruhig und friedlich in der Gartengemeinschaft "Am Buller". Die Parzellen der Schrebergärtner liegen idyllisch zwischen Feldern und Apfelbaumwiesen. Die Dove Elbe ist nicht weit, Wildgänse fliegen kreischend vorbei, ein paar nasse Deutschlandfahnen hängen schlaff im kalten Herbstwind. Man muss schon genau hinsehen, um zu bemerken, dass es friedlich in dieser Bergedorfer Gartengemeinschaft längst nicht mehr ist.

Am Vereinsheim hängen neben Lageplan und Kontaktadressen zwei laminierte Schreiben im Infokasten: Aus "gegebenem Anlass" seien alle geplanten Veranstaltungen abgesagt. Daneben ein Zettel: "Betreff anonymer Brief". Die Verfasser dieses Briefs, steht da, sollen bitte Kontakt mit dem ersten Vorsitzenden des Kleingartenvereins aufnehmen. "Denn sie wissen nicht, welchen Schaden sie angerichtet haben."

Unter den Kleingärtnern ist ein Streit ausgebrochen. Ein Konflikt, der zu groß wirkt für einen Schrebergarten, und der vielleicht doch gerade in dieses Milieu passt. Es geht um Fragen, die zur Zeit das ganze Land beschäftigen: Wie weit rechts ist zu rechts? Sollte man mit Rechten reden – oder sie isolieren? Und wie soll man sich verhalten, wenn Extremisten nach der Macht greifen?

Brigitte Pawelka kann erzählen, wie alles begann. Sie hat seit Jahren eine Datsche in Bergedorf. Seit wie vielen genau, will sie nicht öffentlich machen, genauso wenig wie ihre Identität, deshalb trägt sie in diesem Artikel einen anderen Namen. Anfangs fühlte sich Pawelka wohl, endlich etwas Ruhe vom anstrengenden Job. Dann fielen ihr diese Gestalten auf. Mitten in der Kolonie saßen sie in der prächtig ausgebauten Parzelle des zweiten Vorsitzenden Sven T., hörten Schlagermusik und tranken Bier. Es kam vor, dass sie vorbeilief und einen von T.s Freunden einen rechten Spruch machen hörte. "Da denkt man sich ja noch nichts bei", sagt Pawelka. Dann sah sie einen aus der Gruppe den verbotenen Kühnengruß machen, einen abgewandelten Hitlergruß. Sie hörte, dass bei der Gemeinschaftsarbeit gescherzt wurde über den feierlichen Termin: Es war der 20. April, "Papas Ehrentag" – Hitlers Geburtstag. Andere Kleingärtner berichteten ihr, dass sie aus Sven T.s Garten rassistisch beleidigt wurden.

Über die Jahre sammelten sich die Vorfälle. Genug, damit es Pawelka übel aufstieß, aber zu wenig, als dass sie etwas unternommen hätte. Sie ignorierte die Gruppe, so gut es ging – bis diesen Sommer plötzlich eine Wahl anstand. Der amtierende erste Vorsitzende Bernd W., ein engagierter Rentner, wollte Ende August überraschend zurücktreten. Sein Nachfolger sollte Sven T. werden, ein Mann Mitte 40, bullig, mit Glatze. Die Wahl wurde verschoben, aber seitdem, sagt Pawelka, habe sie "ein ganz ungutes Gefühl".

Einer der Männer posiert im Netz mit einem Gewehr

Pawelka besprach sich mit anderen Gärtnern, und sie begannen zu recherchieren. Die Schrebergärtner klickten sich durch Facebook-Profile, je länger sie suchten, desto mehr fanden sie. Rund um Sven T., so ihr Eindruck, wimmelte es nur so von AfD-Anhängern, rechten Spinnern und echten Neonazis. Ein Facebook-Freund von Sven T., fanden sie heraus, hatte auf Facebook eine Ortsseite eröffnet: "El Arenal von Tatenberg". Tatenberg heißt die Gegend des Schrebergartens. Das Datum des letzten verzeichneten Treffens in "El Arenal": 20. April 2019. Die Ortungsnadel der Seite zeigte exakt auf die Laube von Sven T.

Die kleine Kolonie als Rückzugsort für Neonazis, konnte das sein? Die Gärtner suchten weiter im Netz. Unter den Männern, die sich bei Sven T. getroffen hatten, fanden sie einen mit einem Shirt, auf dessen Rücken eine 88 prangte, ein Nazi-Code für "Heil Hitler". Sie fanden einen Mann, der mit einem Gewehr posierte. Ein Mann hatte Modemarken wie "Pride Germany" oder "Sugar Shirts: Smart Skinhead Clothing" mit "Gefällt mir" markiert, ein anderer postete ein Video mit dem Titel "Umfrage zum Integrationstest" und schrieb: "und soetwas lasse wir hier rein". Einer dieser Männer ist in Sven T.s Organisationsteam im Schrebergarten, andere hatten die Kleingärtner in Sven T.s Parzelle gesichtet, bei den übrigen beunruhigte sie die Verbindung.