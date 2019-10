Man lernt viele lustige Wörter, wenn man sich mit Salzburgs Festspiel-Szene beschäftigt. "Wertauslastung" zum Beispiel ist ein Wort, das nachklingt, oder "Einigungszwang". Sehr beliebt ist auch jemandes "Unverwendbarkeit" in diesem oder jenem Kontext. Und dass die Wahrheit "elastisch" ist, versteht sich ohnehin von selbst ("eh", wie man in Österreich sagt). Da also alles elastisch ist und keiner seriös verwendbar in den Augen des anderen, herrscht neuerdings Aufruhr an der Salzach. Schlammschlachten werden geschlagen, Tischtücher zerschnitten – und nach anderthalb Jahren kreist eine Frage über den Köpfen, die angeblich niemand gewollt hat: Wer braucht eigentlich die Salzburger Osterfestspiele, dieses karajaneske Relikt aus einer Zeit, in der es kübelweise Manna regnete und die Musik sich selbst genügte?

