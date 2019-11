Gut einen Monat nach der Ibiza-Wahl sitzt der Schock bei den Sozialdemokraten nach wie vor tief. Beinahe ganz Österreich trägt seit dem 29. September Türkis. Allein in Wien schaffte es die SPÖ noch einmal, die Position der Nummer eins zu verteidigen. Das aber nur noch sehr knapp – und mit dem schlechtesten roten Wahlergebnis aller Zeiten.

Mit einem Rückstand von nicht einmal drei Prozentpunkten ist die Volkspartei selbst in der roten Hochburg Wien den Sozialdemokraten dicht auf den Fersen. Im Schlagzeilengewitter rund um die roten Nachwahlintrigen und Scharmützel ging die wahre Dramatik des Wahlergebnisses innerhalb der Partei aber unter: In Wien könnte erstmals der Anspruch der SPÖ, den Bürgermeister zu stellen, auf dem Spiel stehen. Die letzte rote Hochburg droht gestürmt zu werden. Zwar verteidigten die Sozialdemokraten in Wien um Haaresbreite ihre Führungsrolle, gleichzeitig erlitten sie aber den größten roten Verlust des Landes. In ganz Österreich büßte die SPÖ insgesamt etwas mehr als fünf Prozentpunkte an Stimmen ein. Wiens SPÖ-Chef Michael Ludwig musste hingegen ein Minus von fast 7,5 Prozentpunkten hinnehmen.

Im Wiener Rathaus macht bei führenden roten Funktionären daher eine dramatische Rechnung die Runde, die auf eine grün-pink-türkise "Dirndl-Koalition" hinausläuft, was Ludwig den Bürgermeistersessel kosten würde.

Für den Verlust der roten Vorherrschaft, so das Zahlenspiel, müssten die Türkisen bei der Wien-Wahl im Herbst nächsten Jahres ähnlich wie im Bund mehr als 20 Prozent erreichen. Zudem könnten die Grünen nach einem heißen Sommer mehr denn je von der Angst vor der Klimakatastrophe profitieren und deutlich über 15 Prozent auf die Waage bringen, während sich die Neos bei rund 10 Prozent halten könnten. Als Verliererparteien gingen, wie zuletzt bei der Nationalratswahl, Rot und Blau mit knapp unter 30 und nicht einmal 20 Prozent vom Platz.

Was sollte die Volkspartei dann noch daran hindern, sich gemeinsam mit Grünen und Neos zur "Koalition der Sieger" auszurufen und den roten Bürgermeister zu stürzen? Um auch bei allen besonders SPÖ-affinen Grünen die letzten Hemmungen fallen zu lassen, auch in Wien auf Türkis-Grün umzuschwenken, könnte die ÖVP zudem folgendes Angebot machen: Bürgermeister soll kein Schwarzer oder Türkiser werden, sondern eine breit anerkannte Persönlichkeit vom Schlage einer Brigitte Bierlein oder eines Alexander Van der Bellen.

Die besorgten Roten wissen, dass das alles ein Planspiel ist – aber eines, das wohlbegründet erscheint. Denn der Trend ist auch in Wien längst kein Genosse mehr. Vor vier Jahren erzielte Michael Häupl bei seiner letzten Gemeinderatswahl noch knapp 40 Prozent für die SPÖ. Die Volkspartei verzwergte zu einer einstelligen Splitterpartei, Grüne und Neos erreichten gemeinsam überschaubare 18 Prozent.

Zwei Wochen nach dem Ibiza-Skandal aber landete die SPÖ bei den EU-Wahlen in Wien nur mehr bei mageren 30 Prozent – und war erstmals mit einer türkis-grün-pinken Mehrheit von 52 Prozent konfrontiert. Zudem schmierte die SPÖ in ihrer Bastion vier Monate nach dem Ende der türkis-blauen Regierungskoalition auf 27 Prozent ab. Ihr gegenüber steht eine türkis-grün-pinke Mehrheit von 55 Prozent. Die Herausforderung für Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig wiegt schwerer denn je.

Die nachdenklicheren unter den roten Strategen in Wien sind sich sicher, dass diese Challenge noch härter werden wird, sobald Sebastian Kurz seine neue Regierung gebildet hat – auch und gerade dann, wenn es eine türkis-grüne Koalition geben wird, die sich im Moment abzeichnet. Die Sozialdemokraten wissen selbstverständlich, dass Bundes- und Landeswahlen nur bedingt zu vergleichen sind – aber auch, dass es einen politischen Herkules bräuchte, um sich gegen eine Entwicklung zu stemmen, bei der eine Mehrheit ins Rutschen geraten ist.