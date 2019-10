Dieses Gespräch liegt in einer Langfassung vor



Auf dem Boden stehen Umzugskartons mit Aktenordnern, die Regale im Büro sind schon halb leer geräumt. 40 Jahre war der Psychologe Thomas Bock am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), zuletzt leitete er die Ambulanz für Psychosen und Bipolare Störungen. An einem seiner letzten Arbeitstage vor seinem Ruhestand nimmt er sich Zeit für ein langes Gespräch – über seinen Kampf gegen das Stigma psychischer Krankheiten, die Geschichte der Hamburger Psychoseseminare und über ein Thema, zu dem sich bislang kein Mitarbeiter des UKE öffentlich äußern wollte: den Tod des Psychiatriepatienten William Tonou-Mbobda, der Ende April nach einer Zwangsfixierung durch Sicherheitskräfte starb.

DIE ZEIT: Herr Bock, seit dem Tod Tonou-Mbobdas wird heftig diskutiert: Wie viel Gewalt und wie viel Zwang herrscht in der Psychiatrie?

Thomas Bock, 65, leitete eine Ambulanz am UKE

Thomas Bock: Mich hat die Tragödie sehr beschäftigt, obwohl ich den Mann persönlich nicht kannte. Erschrocken hat mich, wie weit die Positionen in der öffentlichen Debatte auseinanderlagen: "Mord auf Basis von institutionalisiertem Rassismus!", hieß es auf der einen Seite, "Alles richtig gemacht!", auf der anderen. Inzwischen ist klar, dass der Mann eine Herzerkrankung hatte, die zum Tod führte. Aber klar ist auch, dass der Zugriff des Wachdienstes sein vorbelastetes Herz überfordert hat.

ZEIT: Das UKE sagt, er sei fixiert worden, weil er sich der Anordnung zur Unterbringung widersetzte.

Bock: Zum Zeitpunkt des Zugriffs saß der Patient rauchend auf einer Bank auf dem Klinikgelände und war unentschlossen, ob er die Klinik verlassen sollte oder nicht. Die Situation eskalierte, als ein Mann des Wachdienstes ihm eine Hand auf die Schulter legte, um ihn in die Klinik zu bewegen. Dies mag bei einem Suchtpatienten kumpelhaft rüberkommen, in einer Psychose kann eine solche Annäherung als körperliches Eindringen empfunden werden und große Panik auslösen. Erst recht, wenn dann vier Männer in Uniform zugreifen.

ZEIT: Was wäre besser gewesen?

Bock: Im Nachhinein ist man immer klüger. Doch ich frage mich: Was wäre passiert, wenn sich ein vertrauter Therapeut mit etwas Abstand neben den Mann auf die Bank gesetzt, sich auch eine Zigarette angesteckt und das Gespräch gesucht hätte? Zeit lassen und zuhören, die Sicht des Patienten ernst nehmen, das kann viel bewirken. Andererseits hatten die Kollegen Angst, was passiert, wenn er geht.

ZEIT: Hat das UKE zu lange zu dem Vorfall geschwiegen?

Bock: Die Kommunikation der Klinikleitung war viel zu defensiv. Viele Kollegen waren nach dem Todesfall sehr betroffen, Patienten verunsichert. Es gab eine rege interne Debatte im UKE. Die fand aber gar nicht den Weg nach draußen, denn Presse- und Rechtsabteilung haben alles abgeschottet. Kollektives Schweigen schafft aber erst recht Misstrauen!

ZEIT: Die Sicherheitsleute des UKE absolvieren körperliche Trainings und werden in Deeskalation geschult. Eigentlich sollten sie gut ausgebildet sein.

Bock: Sie wissen viel zu wenig über die verschiedenen Diagnosen und die damit verbundenen Bedürfnisse der Patienten. Sie sind nicht geübt, die Perspektive zu wechseln, sich in andere hineinzuversetzen. Doch das ist in diesem Fall gar nicht mal entscheidend. Der Wachdienst sollte nur im absoluten Ausnahmefall, bei unmittelbarer Bedrohung des Personals, eingreifen. Das war nicht der Fall. Wir brauchen unbedingt eine Klarstellung im Hamburger Psychisch-Kranken-Gesetz, das die Unterbringung im Fall akuter Selbst- oder Fremdgefährdung regelt: Zwangsmaßnahmen sind nur ausnahmsweise im medizinischen Kontext zulässig und sollten nicht delegiert werden können. Denn leider ist die Hemmschwelle, Wachleute in der Psychiatrie einzusetzen, gesunken, nicht nur im UKE, sondern in ganz Hamburg und darüber hinaus. Dem muss die Politik entgegenwirken.

ZEIT: Wird heute mehr Zwang angewendet?

Bock: Ja, verglichen mit anderen europäischen Staaten kommt es in deutschen Psychiatrien oft zu Zwangsmaßnahmen, mit zunehmender Tendenz. Wie oft, ist allerdings von Einrichtung zu Einrichtung verschieden, die Differenz liegt etwa bei eins zu zehn. Entscheidend sind strukturelle Faktoren wie die Größe und das Konzept der psychiatrischen Station, die Ausbildung und die Haltung des Personals.