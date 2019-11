Whom are we with?, fragen die Filmproduzenten in Hollywood, wenn sie ein Drehbuch prüfen: Gibt es in der Geschichte eine Figur, der wir gerne folgen? Wenn man diese Frage auf den FC Bayern anwendet, muss man feststellen: Es ist vor allem der pralle, vorgebeugte Mann auf der Ehrentribüne, Uli Hoeneß, der den Verein verkörpert.

Soziologen behaupten, Fußballfans hätten Mühe, sich mit den vielen austauschbaren Figuren der Liga zu identifizieren. So blieb ihnen zuletzt als verlässliche Gestalt immer Hoeneß – Impresario, Unternehmer, Zirkusdirektor, Patriarch, Cicerone in einer Person. Am 15. November gibt er sein Amt als Präsident auf. In der Dämmerung seiner Herrschaft ist sein Verein in einer schweren Krise; sie trägt die Handschrift des Uli Hoeneß.

Am Abend des 3. November, eines Sonntags, gab der Verein bekannt, zwischen ihm und seinem Trainer Niko Kovač sei es zu einer einvernehmlichen Trennung gekommen. Bis zum Nachmittag hatte es so ausgesehen, als bleibe Kovač im Amt. Dann traf er sich mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge und dem Sportdirektor Hasan Salihamidžić, und Kovač bot seinen Rückzug an.

An der Personalie Kovač lässt sich das Chaos zeigen, das den FC Bayern überschattet. Dahinter steht das persönliche Kommunikations- und Machtproblem zweier Männer, des Präsidenten Hoeneß und des Vorstandsvorsitzenden Rummenigge.

Kovač ist ein Trainer, der von Hoeneß geholt wurde und den Rummenigge nie gewollt, ja den er auf aufreizende Weise ignoriert hatte. Er wurde zum Opfer einer ungeklärten, immer neu ausgefochtenen Herrschaftsdynamik.

Sein Aus hatte sich nicht nur aufgrund langweiliger bis unansehnlicher Darbietungen gegen schwache Mannschaften angebahnt. Zu beobachten war der rasante Autoritätsverlust eines Trainers, auf dem zuletzt offenbar jeder herumtrampeln durfte. Selbst Hoeneß demontierte seinen Mann mit selbstherrlichen Aussagen zur Mannschaftsaufstellung. Und spätestens seit Herbst vergangenen Jahres, als die Bayern-Funktionäre dem Pragmatiker Kovač die Rotation bei der Mannschaftsaufstellung verboten, ihm ein anderes Spielsystem einredeten und die Interventionen auch noch öffentlich bekannt machten, war der Mann zum Abschuss freigegeben.

Sportdirektor Hasan Salihamidžić zum Beispiel, selbst ein Newcomer, ließ den Coach in Interviews mehrmals wie einen Anfänger aussehen: "Auf die Taktung und das Timing kommt es an, das muss in dieser Saison besser werden." Und ja, so der strenge Salihamidžić über das zweite Jahr mit Kovač: Das Training sei besser geworden, es würden jetzt sogar "feste Abläufe" einstudiert. Und der neue Co-Trainer Hansi Flick und der neue Spezialist für Videoanalyse ergänzten sich da gut. Das klang, als seien diese Leute Kovač’ Nachhilfelehrer.

Kann ein Trainer, der so mit sich umspringen lässt, einer für den FC Bayern sein? Man stelle sich vor, man hätte so über Pep Guardiola gesprochen.

Weil beim FC Bayern Handlungen immer daran gemessen werden, was anderntags über sie in der Zeitung steht, hat man darauf verzichtet, ihn gleich zu entlassen. Denn er hatte ja Erfolg. Seine Mannschaft gewann nach dem Meistertitel auch noch den DFB-Pokal. Ein Schlussstrich, und hätte man ihn aus noch so tiefer Überzeugung gezogen, wäre der Öffentlichkeit schwer zu verkaufen gewesen.