Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie haben einen Bekannten, dem es finanziell gerade nicht sehr gut geht. Sie können es sich leisten und richten einen Dauerauftrag über 500 Euro im Monat zu seinen Gunsten ein. Würden Sie Ihren Bekannten nach einiger Zeit fragen, ob er die Unterstützung noch benötigt? Vielleicht auch, ob er sich nicht einen Job suchen will, damit er nicht mehr auf Ihr Geld angewiesen ist?

Mit genau dieser Problemstellung musste sich das Bundesverfassungsgericht in dieser Woche auseinandersetzen. Nur dass die Richter nicht über den Dauerauftrag einer Privatperson zu befinden hatten – sondern über die Rechtmäßigkeit des Sanktionsregimes von Hartz IV.

Das Urteil berührt damit den Kern staatlicher Sozialpolitik: die Frage nämlich, ob die Gemeinschaft Zuwendungen an Einzelne an Gegenleistungen knüpfen kann. Darf der Staat Leistungen kürzen, wenn die Betroffenen einen angebotenen Job ablehnen? Das ist in dem Fall geschehen, der den Richtern zur Entscheidung vorgelegt worden war. Darf er Rentenzahlungen an eine Prüfung der Bedürftigkeit koppeln? Darüber wird gerade in der Diskussion über die Grundrente gestritten. Mit anderen Worten: Ist die staatliche Fürsorgepflicht bedingungslos? Oder tritt der Staat mit seinen Bürgern in eine Art Geschäftsbeziehung ein, zu der ein Geben und ein Nehmen gehört?

In Deutschland hat man sich für eine Mischform entschieden: Auch Millionäre erhalten Rentenleistungen und können sich im Krankenhaus kostenlos operieren lassen, vorausgesetzt, sie bezahlen ihre Beiträge. Wer allerdings eine staatliche Mindestsicherung beziehen will, der muss nachweisen, dass er ohne die Stütze nicht klarkommt, und er muss sich um einen Arbeitsplatz bemühen. In Deutschland sind rund 129.000 Menschen oder etwa 3,2 Prozent aller Leistungsberechtigten von Sanktionen betroffen. In der überwiegenden Zahl der Fälle ist der Grund für Strafmaßnahmen ein Verstoß gegen Meldepflichten beim Jobcenter. Um diese ging es bei dem aktuellen Gerichtsverfahren aber nicht.

Man kann die sogenannten Mitwirkungspflichten finanziell begründen, denn je mehr Geld der Staat für Sozialleistungen ausgibt, desto weniger bleibt zum Beispiel für öffentliche Investitionen übrig. Man kann dafür aber auch gerechtigkeitstheoretische Argumente finden: Der Staat verteilt ja nicht sein eigenes Geld. Sozialleistungen werden aus dem Steueraufkommen finanziert. Damit stellt sich die Frage, warum überhaupt ein Kassierer im Supermarkt mit seinen Abgaben einen Hartz-IV-Empfänger alimentieren soll, der eigentlich arbeiten gehen könnte. Und dann kann die Drohung mit Sanktionen dazu beitragen, dass Menschen, die schon aufgegeben haben, sich doch noch um eine Arbeit bemühen. Manchmal muss man zu seinem Glück gezwungen werden. Auffällig ist jedenfalls, dass die meisten Industrieländer die Auszahlung einer Mindestsicherung an Bedingungen knüpfen.

Auf der anderen Seite können Sanktionen und Einkommensprüfungen aber gerade Menschen in Not demoralisieren. Studien zeigen, dass die Betroffenen es als Zumutung empfinden, über ihre Vermögensverhältnisse Rechenschaft abzulegen und viele deshalb Sozialleistungen nicht in Anspruch nehmen, die ihnen eigentlich zustehen. Hinzu kommt, dass für den Staat der Verwaltungsaufwand umso höher ist, je umfangreicher die Prüfungen ausfallen. Irgendwann wird die Sache einfach zu teuer.

Wenn man diese Kritik zu Ende denkt, dann landet man früher oder später bei der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens – einer Sozialstaatsflatrate die jedem Bürger zusteht, ohne Prüfung der persönlichen Einkommensverhältnisse und vor allem ohne Gegenleistung. Die Anhänger eines solchen Grundeinkommens haben das Urteil begrüßt, schließlich haben die Richter die bestehenden Sanktionen teilweise für unrechtmäßig erklärt. Konkret bedeutet das: Die staatlichen Zahlungen an Hartz-IV-Bezieher dürfen bei Fehlverhalten der Empfänger nur noch um maximal 30 Prozent reduziert werden. Bislang war in Extremfällen die Streichung aller Bezüge möglich, auch die Miete wurde dann nicht mehr bezahlt. Die Grünen sehen sich deshalb nun in ihrer Forderung nach einer "sanktionsfreien Garantiesicherung" bestätigt.