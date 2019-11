14. November 2018, Port Blair [Hauptstadt der Andamanen, Indien]

Ich bin in einer geheimen Wohnung in Port Blair, seit elf Tagen. In dieser Wohnung festzustecken hieß für mich auch, kein richtiges Sonnenlicht zu sehen, und meine schöne Bräunung hat begonnen zu verschwinden, auch die dicke Hornhaut an meinen Füßen.

Ich habe mich fit gehalten, indem ich Liegestütze, Beinkicks und Kniebeugen gemacht habe. Viel Zeit habe ich mit Beten und Lesen verbracht.

Gestern Abend habe ich die Fischer getroffen, sie sind alle gläubig. Es lief gut – ich vertraue ihnen, auch wenn es eine ziemliche Sprachbarriere gibt; der Heilige Geist wird uns leiten.

Gott, ich danke Dir, dass Du mich auserwählt hast, der Überbringer Deiner frohen Botschaft zu sein für die Menschen von der Insel North Sentinel.

Der Plan ist, heute Abend aufzubrechen und gegen vier Uhr die Küste zu erreichen. Von dort werde ich über die nächsten vier Tage schrittweise Kontakt aufnehmen, mit Fischen und Geschenken.

Soli Deo Gloria!

– John Chau



Ein zehnspuriger Highway am Rande von Kansas City in den USA, ein steinerner Flachbau, auf dessen Fassade in weißen Lettern "Church" steht, Kirche. Frauen in Abendkleidern und Männer in Anzügen steigen aus ihren Autos und reihen sich ein in eine lange Schlange. Es ist der 5. April 2019. Vierhundert Menschen haben sich angemeldet zur Gedenkfeier für John Chau, der knapp fünf Monate zuvor getötet wurde, mit 26 Jahren.

Man erwartet Trauernde. Stattdessen: lautes Lachen, Umarmungen, Wiedersehensfreude. Im Innern ein dunkler Saal mit großer Bühne, Lautsprecherboxen, Scheinwerferlicht. An einem Stand werden T-Shirts verkauft wie auf einem Popkonzert, sie tragen den Aufdruck: "Jesus ist es wert – trotze der Angst". Flyer für Workshops, zu denen man sich anmelden kann, liegen aus, zum Beispiel: "Wie du deine muslimischen Nachbarn erreichst".

Ein Pärchen tritt auf die Bühne, die beiden haben ein paar Jahre als Missionare in Jordanien gelebt. Der Mann sagt: "John Chau hat seine Angst überwunden, um nach North Sentinel Island zu gehen. Er wollte zwischen den Sentinelesen leben. Er wollte ihr Freund und ihr Bruder werden. Aber kurz nachdem er ankam, bezahlte John den höchsten Preis."

Die Frau sagt: "Wir sind so geehrt, dass wir ihn ausbilden und entsenden konnten. Er war der erfolgreichste Mann, den ich je gekannt habe."

Für die Menschen, die sich hier treffen, hat John Chau fast den Status eines Heiligen – für sie kann es kein Zufall sein, dass er dieselben Initialen trägt wie ihr Erlöser. JC.

Nach seinem Tod schrieben Zeitungen rund um die Welt über John Chau, fasziniert von dieser Erzählung, die klang wie aus einem vergangenen Jahrhundert: Indische Ureinwohner töten amerikanischen Missionar mit Pfeil und Bogen.

Eingeladen zur Gedenkfeier in Kansas hat All Nations, eine evangelikale Missionsagentur. Sie war, so könnte man es sagen, John Chaus Arbeitgeber, sie hatte ihn als Missionar engagiert.

All Nations spricht ungern mit Journalisten. Auch an diesem Abend sind Medienvertreter nicht willkommen. Man kann nur hoffen, dass keinem auffällt, dass eine Journalistin aus Deutschland anwesend ist.

Es geht an diesem Abend viel um John Chau. Aber nicht nur. Es geht auch darum, 250.000 Dollar zu sammeln, um weitere Missionare in die Welt zu schicken, zu "Unerreichten", wie All Nations jene Menschen nennt, die nichts von Jesus Christus wissen. Indianerstämme am Amazonas, Hirtenvölker in Westafrika, Nomaden in der asiatischen Taiga.

John Chau hatte sich die Superlativ-Mission ausgesucht: Er wollte eines der isoliertesten Völker der Erde bekehren. Ein Volk von Jägern und Sammlern, das seit Jahrtausenden auf einer einsamen Insel im Indischen Ozean lebt und sich von Fischen und Wildschweinen ernährt. Ein Volk, das den Ruf hat, jeden, der diese Insel betritt, zu töten. Ein Volk, über das man ansonsten kaum etwas weiß: Niemand kann sagen, welche Sprache diese Menschen sprechen, an welche Götter sie glauben, wie viele von ihnen es überhaupt gibt. Es ist gesetzlich verboten, ihre Insel zu betreten. Sie ist einer der letzten unerkundeten Orte in einer Meter für Meter durchkartografierten Welt. Für Anthropologen ist die Existenz der Sentinelesen ein Wunder. Für einen evangelikalen Missionar wie John Chau war es die ultimative Herausforderung.

Tagebuch, 15. November 2018, North Sentinel, 5.30 Uhr

Bin gerade auf dem Boot [der Fischer, Anm. d. Red.]. Gestern Abend gegen 20 Uhr abgereist. Als wir die Ostküste entlangfuhren, sahen wir Bootslichter in der Ferne und wichen ihnen aus.

Gott selbst beschützte uns vor den Patrouillen der Küstenwache und der Marine.

Um 4.30 Uhr liefen wir in die Bucht ein, und als die Sonne begann, den Osten der Insel zu beleuchten, sprangen ich und zwei der Männer ins seichte Wasser.

Die toten Korallen sind scharf, und ich habe schon einen kleinen Kratzer an meinem rechten Bein. Jetzt sehen wir eine Hütte von sentinelesischen Insulanern, und wir warten, dass sie rauskommen.