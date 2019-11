Der Schock kam für Hanna*, als sie auf der Toilette der Synagoge heimlich in ihr Handy sah. Da las sie die Nachricht: Anschlag in Halle an der Saale, zwei Tote. Während sie selbst an diesem 9. Oktober in Berlin Jom Kippur feierte, waren 170 Kilometer entfernt, in der Synagoge in Halle, rund 60 Menschen in großer Gefahr. "Das ist doch Wahnsinn", sagt Hanna, als sie drei Wochen später von diesem Tag erzählt. Die jüdische Community ist klein. Hanna kennt den Vorbeter der Synagoge in Halle, er ist vor Jahren auf ihre Schule gegangen. Ihr Mitschüler Rafet hat einen Bekannten, der während des Anschlags in der Synagoge saß. Rafet sagt: "Wenn diese Tür nicht abgesperrt gewesen wäre, wäre mein Bekannter jetzt vielleicht tot." Dass der Hass auf Juden größer geworden ist in Deutschland, das haben sie in den vergangenen Jahren alle bemerkt. Aber der Anschlag in Halle hatte eine neue Dimension. Über diesen Tag werden sie noch lange sprechen.

