Und, was glauben Sie: Wer fordert ab sofort einen Preis von 50 Euro pro ausgestoßener Tonne CO₂ – fünfmal so viel, wie die Bundesregierung von 2021 an erheben möchte? Wer will, dass Deutschland sich schnellstmöglich zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien versorgt? Und wer gelobt, seinen eigenen CO₂-Verbrauch von nun an zu reduzieren und durch Klimaschutzprojekte komplett zu kompensieren?

Die Rede ist nicht etwa von den Grünen, deren Bundesvorstand sich für den Anfang auch mit 40 Euro pro Tonne CO₂ zufriedengeben würde. Die neuen Öko-Vorkämpfer sind: mehr als 150 teils prominente Vertreter der deutschen Start-up-Szene, die sich zu der Organisation Leaders for Climate Action zusammengetan haben. Ferry Heilemann, einer der Initiatoren, bezeichnet den Klimawandel und seine Folgen gar als "Holocaust des 21. Jahrhunderts" – ein Vergleich, der nicht für sein Geschichtsbewusstsein spricht, aber ihm offenbar geholfen hat, die nötige "attention" zu schaffen, wie er in einem Podcast der Online Marketing Rockstars kürzlich erklärt hat.

Die Leaders-Initiative ist inzwischen so etwas wie die Schaumkrone einer grünen Welle in der Gründerszene: Heute würden 44 Prozent aller Gründer die Grünen wählen. Das hat der Deutsche Startup Monitor ergeben, den der Bundesverband Deutsche Startups am Montag in Berlin vorgestellt hat. Die Grünen kommen damit unter den befragten 2000 Gründern auf mehr Stimmen als jede andere Partei. In den vergangenen Jahren hatte stets die FDP die meisten Jungunternehmer hinter sich versammelt, jetzt kommt sie nur noch auf 28 Prozent. Die CDU und die SPD erhalten zusammen sogar nur noch 17 Prozent, halb so viel wie noch im Bundestagswahljahr 2017.

Bemerkenswert an der grünen Welle ist auch, wer auf ihr reitet. Unter den Leaders for Climate Action sind Personen wie der Investor Alexander Samwer, der wie seine Brüder Oliver und Marc bisher den Eindruck machte, eher das schnelle Geld zu suchen, als sich um Gemeinwohlfragen zu sorgen. Oder der Seriengründer Felix Haas, der unter anderem das Gründerfestival Bits & Pretzels aus der Taufe gehoben hat, das seine Gäste aus aller Welt einfliegt.

Haas ist selbst Hobbypilot, auf Instagram kann man dabei zusehen, wie er mit seiner Propellermaschine um den Gipfel des Montblanc fliegt. Aus dieser Leidenschaft macht Haas kein Geheimnis, aber er sagt auch, dass er inzwischen seine Flüge mit CO₂-Zertifikaten kompensiere, das koste ihn 500 bis 700 Euro im Jahr. Auch den CO₂-Ausstoß des Festivals und der 5000 anreisenden Teilnehmer habe man in diesem Jahr erstmals kompensiert, das habe einen fünfstelligen Betrag gekostet. Auf der Konferenz habe man in diesem Jahr zudem gezielt "Impact" zum Thema gemacht, also die Frage, wie Start-ups dazu beitragen können, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu lösen; auf der Bühne appellierte dann der frühere US-Präsident Barack Obama an die Jungunternehmer, den Klimawandel mit neuen Technologien aufzuhalten.

Darin sehen viele Gründer offenbar auch eine Chance. Der High-Tech Gründerfonds etwa beobachtet "immer mehr Startups, deren Geschäftsmodelle auf ›grünen Technologien‹ basieren". Die Palette reiche vom Recycling über das Management erneuerbarer Energien bis hin zu Ideen, um CO₂ einzusparen, heißt es bei dem Fonds, der seit 2005 fast eine Milliarde Euro Wagniskapital für Start-ups bereitgestellt hat. "Der globale Klimawandel bewegt immer mehr Menschen und stellt inzwischen weltweit die Hauptbedrohung für unsere Kulturen dar", sagt Fondsmanager Andreas Olmes, von Haus aus Physiker. "Gerade Gründer bringen sich hier massiv ein: Sie erarbeiten und liefern kurzfristig Lösungen für diese Herausforderungen."

Auch die Breite dieser Entwicklung dokumentiert der Deutsche Startup Monitor: Etwa jedes dritte Unternehmen gibt darin an, dass seine Produkte sich der "Green Economy" zuordnen ließen, weil sie gezielt einen Beitrag zum Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz leisten würden. Das zu überprüfen ist schwierig, aber für die Gründer gibt es starke Anreize: Eine Umfrage der Beratungsfirma Accenture hat ergeben, dass 70 Prozent der deutschen Verbraucher nach eigenen Angaben heute mehr umweltfreundliche Produkte kaufen als noch vor fünf Jahren; 48 Prozent geben an, sie würden für nachhaltige Produkte auch mehr bezahlen.

Abzuwarten bleibt, ob die Unternehmer ihre Versprechen auch umsetzen, wenn sie ihren geschäftlichen Interessen zuwiderlaufen. Ob Firmen wie etwa der Online-Kreditvermittler Smava oder das Zinsportal Raisin Kunden zukünftig helfen, ihre Geldgeschäfte ökologisch nachhaltiger abzuwickeln, auch wenn die Kunden so vielleicht Rendite verlieren oder höhere Kosten in Kauf nehmen müssen. Oder ob Online-Shops in Zukunft mehr darauf achten, ihre Waren umweltverträglich zu versenden.

Erste Signale gibt es: Zalando, dessen Gründer Rubin Ritter ebenfalls zu den neuen Gründer-Ökos gehört, hat gerade unter anderem versprochen, alle Lieferungen und Retouren klimaneutral abzuwickeln – ein solcher Schritt dürfte erst mal mehr Geld kosten, als er einspielt. Die Leaders for Climate Action haben sich in einem "Green Pledge" außerdem dazu bekannt, in ihren Firmen einen Klimabeauftragten zu ernennen und die eigene CO₂-Bilanz aufzustellen; später wollen sie sich dann in klimaneutrale Unternehmen verwandeln. Sie nehmen sich dafür vor, zu Anbietern von grünem Strom zu wechseln, klimafreundlicher zu reisen, sich regionaler und pflanzlicher zu ernähren, Müll zu trennen und Plastik zu vermeiden. Alles lobenswerte Vorhaben; nun müssen die Gründer den Worten Taten folgen lassen – und diese auch dokumentieren. Sonst besteht die Gefahr, dass sich die grüne Welle doch als Schaumschlägerei erweist.