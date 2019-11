Will Deutschland seine Klimaziele erreichen, sei "eine starke Schiene" nötig – sagt Richard Lutz, Chef der Deutschen Bahn. Die Bundesregierung will Zugreisen durch einen geringeren Mehrwertsteuersatz attraktiver machen. 2050 will die Bahn selbst komplett CO₂-frei sein. Schon 2038 solle der gesamte Bahnstrom aus regenerativen Quellen kommen. Geschäftsreisende seien schon heute CO₂-neutral unterwegs: Die Bahn kompensiert ihre Emissionen.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden