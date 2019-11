Dieser Artikel stammt aus der ZEIT-Doctor-Beilage "Nur Mut: Vom Reden und Schweigen über das Leben mit Krebs".

Als Andrea Hofmann* vergangenen Frühling erfuhr, dass sie Lymphdrüsenkrebs hat, dachte sie an vieles – aber nicht an Geld. Die Chemotherapie begann sofort nach der Diagnose, über Monate standen immer wieder Klinikbesuche an. "Für diese Zeit musste ich alles wegorganisieren", sagt die Hamburgerin, "meinen Sohn, meinen Hund, den Job."

Da die 51-Jährige fest angestellt ist, bezog sie in den ersten sechs Wochen der Krankschreibung ihr volles Gehalt, danach das reduzierte Krankengeld. Ab da hatte sie jeden Monat 400 Euro weniger auf dem Konto. Zunächst machte Hofmann sich darüber keine Sorgen, doch mit der Zeit läpperten sich die Mehrkosten: 300 Euro monatlich gingen an die Freundin, die ihren 14-jährigen Sohn bei sich aufnahm. "Sie gab ihm ein Zimmer, das sie sonst an Studenten vermietet, und war auf die Einnahmen angewiesen", erklärt Hofmann. Für die Betreuung ihres Hundes zahlte sie insgesamt 480 Euro, 280 Euro betrug der Eigenanteil für ihren Krankenhausaufenthalt, hinzu kamen Zuzahlungen für Medikamente und spezielle Körperpflegeprodukte. Nach einem halben Jahr war ihr Dispokredit ausgereizt. "Ohne die finanzielle Unterstützung meiner Schwester hätte ich im nächsten Monat meine Miete nicht bezahlen können", sagt sie.

Andrea Hofmann steht ihrer Zwillingsschwester sehr nah und hatte keine Scheu, diese Hilfe anzunehmen. Nicht jedem, der in finanzielle Not gerät, geht das so. "Über Geld spricht man nicht", heißt es – und für Menschen, die an Krebs erkranken, gilt dies oft erst recht. Schließlich ist es schon belastend genug, mit der Familie oder den Freunden über die Krankheit selbst zu reden. Wenn in der Folge auch noch das Geld knapp wird und zusätzliche Einschnitte nötig werden, kann das einen Menschen doppelt beschämen. "Die Patienten schweigen dann und ziehen sich zurück", sagt Marie Roesler. Sie ist Sozialarbeiterin bei der Bremer Krebsgesellschaft und Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Soziale Arbeit in der Onkologie. Sie weiß: Um Kosten zu sparen, verzichten ihre Klienten als Erstes auf Dinge, die ihnen zuvor Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichten: "Sie kündigen Mitgliedschaften in Sportvereinen, gehen nicht mehr ins Kino oder mit Freunden aus." Und vereinsamen so noch mehr.

Außenstehende können sich oft kaum vorstellen, wie schnell Krebspatienten in einen finanziellen Engpass geraten können. "Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen spüren es sehr deutlich, wenn fast ein Drittel des Einkommens wegbricht", sagt Johannes Petereit, Sozialdienstleiter am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Selbstständige bekommen oft nicht einmal Krankengeld. Sind sie nicht privat abgesichert, müssen sie von ihren Ersparnissen leben. Nicht selten sind Patienten im späteren Krankheitsverlauf gezwungen, ihren Job aufzugeben und in Frührente zu gehen oder ihre Arbeitszeit zu reduzieren, weil sie nicht mehr so leistungsfähig sind wie vor ihrer Erkrankung. Oder Angehörige treten im Job kürzer, um für den Kranken da zu sein. All das schmälert die Einkünfte – und kann innerhalb der Familie zu Konflikten führen. Wenn zum Beispiel Urlaube und Ausflüge wegfallen, wenn das Fußballtraining der Tochter gestrichen wird oder man dem Sohn erklären muss, dass er nun keinen neuen Rechner bekommt.

In vielen Fällen gäbe es Möglichkeiten, Einkommenseinbußen abzupuffern – etwa wenn man sich frühzeitig mit dem Arbeitgeber darüber verständigt, wie eine Wiedereingliederung aussehen könnte, um so der Frührente zu entgehen. Oder indem man bei der Krankenkasse eine Haushaltshilfe beantragt und es dadurch dem gesunden Partner ermöglicht, mehr zu arbeiten. Vielen Krebspatienten und auch ihren Angehörigen fehlt jedoch die Kraft, sich mit der erforderlichen Bürokratie zu beschäftigen. Das ist mehr als verständlich. Doch die gute Nachricht lautet: Es gibt viele Anlaufstellen, die Patientinnen und Patienten dabei helfen. Neben den Sozialdiensten in Krebs- und Reha-Zentren und den Krebsberatungsstellen sind das etwa Selbsthilfegruppen oder der Krebsinformationsdienst, der auch telefonisch berät.

"Diese Angebote werden leider noch zu wenig genutzt", sagt Sozialarbeiter Johannes Petereit. "Viele Menschen haben Berührungsängste. Manche denken: Das kann ich auch allein regeln, die Krebserkrankung soll mir nicht auch noch meine Selbstkontrolle wegnehmen." Doch die Materie sei sehr komplex, viele Leistungen seien mit Hürden verbunden, was Patienten überfordere. "Es ist normal, sich hierbei helfen zu lassen", sagt Petereit. So wie der Arzt Experte für medizinische Fragen oder der Psychotherapeut Experte für psychische Probleme ist, sind Sozialarbeiter Experten für materielle Nöte und darin ausgebildet, gemeinsam mit den Patienten individuelle Lösungen zu erarbeiten. Viele Angebote können zudem anonym wahrgenommen werden, für Sozialarbeiter gilt ebenso eine Schweigepflicht wie für Ärzte.

Wie lohnend es sein kann, seine Scham zu überwinden und sich Hilfe zu holen, zeigt ein Vorfall, den Marie Roesler kürzlich in der Bremer Krebsgesellschaft erlebte: Damals kam ein alleinstehender Mann in ihre Beratung, der aufgrund seiner Krankheit seine Stromrechnung nicht mehr bezahlen konnte. Da er Mahnungen ignoriert hatte, war ihm irgendwann der Strom abgestellt worden. "Ein halbes Jahr lebte er so, ohne Licht, ohne die Möglichkeit, zu kochen oder Wäsche zu waschen, unvorstellbar", sagt Roesler. Hätte er sich früher gemeldet, wäre ihm das womöglich erspart geblieben. Doch er selbst hätte nie den ersten Schritt gemacht und über seine Schwierigkeiten geredet. Es war der behandelnde Onkologe, dem aufgefallen war, dass der Patient häufig Termine abgesagt hatte. Der Arzt war empathisch genug, sich Zeit zu nehmen und nachzufragen. So konnte er den Mann an Roesler vermitteln. "Wir haben ihm dann über Stiftungen Gelder organisiert, damit er wenigstens wieder Strom hatte."

Viele Patienten sind erleichtert und dankbar für die Unterstützung. Sind die Finanzen geregelt, entlastet sie das enorm, und sie können sich besser auf das Wesentliche konzentrieren: ihre Genesung. So wie Andrea Hofmann. Inzwischen hat sie die Therapie gut überstanden und ist wieder mit Sohn und Hund in der eigenen Wohnung vereint. Ihre Prognose ist sehr gut, und im nächsten Jahr möchte sie wieder arbeiten gehen. Sie ist zuversichtlich, dass sie ihre Schulden dann schnell abtragen kann.

* Name geändert