Es gibt Leute in Südamerika, die werden durch die Unruhen der vergangenen Wochen optimistisch gestimmt. "Wir beobachten hier, wie der Neoliberalismus zurückgedrängt wird", sagt Emir Sader, 76. Der brasilianische Soziologe ist ein prominenter Vordenker der Linken und findet, dass die Massenproteste, die seit Oktober in etlichen lateinamerikanischen Ländern ausbrachen, einen ihm willkommenen politischen Wechsel einläuten.

Und tatsächlich: In Ecuador gingen Aktivistengruppen erst gegen höhere Benzinpreise auf die Straße und bald gegen die Wirtschaftspolitik im Allgemeinen. In Chile protestierten die Menschen anfangs gegen steigende Preise für den öffentlichen Nahverkehr. Doch daraus entzündeten sich Proteste gegen das Wachstumsmodell des Landes, bei dem die Eliten profitieren und die Armen und die Mittelschicht leiden. In anderen Ländern ging man wegen steigender Preise, stagnierender Löhne oder mickriger Renten auf die Straße.

"Sie protestieren gegen die Folgen der Sparpolitik", sagt Emir Sader. Und inzwischen sahen sich die Präsidenten von Chile und Ecuador gezwungen, große Sparvorhaben auszusetzen. Vor anderthalb Wochen kam es sogar zu einem Regierungswechsel: Bei den Präsidentschaftswahlen in Argentinien flog der wirtschaftsliberale Mauricio Macri aus dem Amt und wurde durch den Mitte-links-Politiker Alberto Fernández ersetzt.

Die Frage ist nur, ob sich hier wirklich ein breiter politischer Wechsel abzeichnet, der den ganzen Kontinent erfasst. Kehrt nun, wie Sader und viele andere auf der politischen Linken es erwarten, der Sozialismus nach Südamerika zurück? Damals wurde 1999 erst Hugo Chávez in Venezuela gewählt, dann übernahmen linke Regierungen in Brasilien und Argentinien, in Uruguay, Bolivien und Ecuador.

15 Jahre lang galt Südamerika als der linke Kontinent

Die neuen Präsidenten schworen dem Neoliberalismus ab, also einer sparsam-orthodoxen Wirtschaftspolitik und einer wenig regulierten Marktwirtschaft. Sie legten sich mit den USA an, mit dem Internationalen Währungsfonds und starteten teure, groß angelegte Sozialprogramme. Rund 15 Jahre lang galt Südamerika als der linke Kontinent.

Dann erfasste um 2015 herum eine neue Welle die Region: Es ging in die Gegenrichtung. Das war auch eine Folge der schlechten Konjunktur, da die Preise für viele Rohstoffe – traditionell in vielen Ländern die wichtigste Einnahmequelle – stark gefallen waren. Die Sozialprogramme waren nicht mehr so leicht finanzierbar, der Unmut wuchs. Also trat als Erster der Wirtschaftsmann Mauricio Macri 2015 in Argentinien an – und versprach, den Scherbenhaufen einer Volkswirtschaft aufzusammeln, den seine linken Vorgänger ihm hinterlassen hatten.

In Venezuela gewann im selben Jahr eine überwiegend konservative Opposition die Parlamentswahlen und brachte den Nachfolger des Revolutionsführers Chávez, Nicolás Maduro, in Bedrängnis. In Brasilien wurde 2016 die ökonomisch glücklose linke Regierungschefin Dilma Rousseff abgesetzt, 2018 dann der extrem rechte Abgeordnete Jair Bolsonaro zum Präsidenten gewählt. Der gab sich als Fan der alten Generale aus Diktaturzeiten (1964–1985) – aber auch als ein glühender Freund einer freien Wirtschaft. Macri und Bolsonaro ermöglichten gemeinsam etwas, das früher stets scheiterte: Der Handelsblock Mercosur, zu dem Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay gehören, einigte sich auf einen Freihandelsvertrag mit der EU.

Doch es ist inzwischen längst fraglich, ob das Abkommen umgesetzt wird. Denn es ist momentan vollkommen unklar, wohin die Reise gehen wird. Politisch gibt es auf dem Kontinent keine klare Richtung. Statt eines allgemeinen Linksschwenks sieht es so aus, dass sich die Region in mehrere politische Blöcke aufspaltet – mit unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Vorstellungen.