Die deutsch-deutsche Grenze ist mir eingewachsen. In meiner Kindheit zerschnitt sie den Harz und versperrte den Brocken. Mein Ostberliner Studentenblick ging aus dem vierten Stock des theologischen Sprachenkonvikts in den greifbar nahen, mondfernen Wedding. Im Hörsaal verspürten die Füße alle paar Minuten ein sanftes Rappeln: die S-Bahn, die zwischen Anhalter Bahnhof und Gesundbrunnen nonstop durch ihre seit 1961 versiegelten Ost-Stationen eilte. Nur die Vögel reisten frei – wann endlich ich?

1987 gewährte mir Klaus Gysi, DDR-Staatssekretär für Kirchenfragen, eine Dienstfahrt nach Wuppertal. Am Heimfahrttag durchstreifte ich West-Berlin, immer an der Wand lang. An der Bernauer Straße ragte die berühmte Plattform, von der Westler in den Osten winken konnten. Ich erklomm sie, sah meinesgleichen von draußen und winkte nicht. Neben mir operierte ein massiver Bayer mit dem Feldstecher in den Russengulag hinein. Genüsslich sprach er zu seinem Weib: Lauter arme Sauen! Mich überlief’s. Erstmals war ich bereit zur Verteidigung der Heimat – des Landes, nicht des Staates DDR.

Der Sozialismus war ineffektiv, die Mauer war ein Verbrechen. Sie zwang das staatseigene Volk, unterhalb seiner Talente zu leben. 1989 entließ Gorbatschows Sowjetunion ihre Satelliten. Der Mauerfall beendete mein erstes Leben. Ich erkundete die Welt, zuerst die USA. Ich wurde Europäer, ich blieb ostdeutsch; drittens bin ich Einheitsdeutscher. Mich erleichtert, wie das Mauerfall-Gedenken sich in diesem Herbst von früheren Jubiläen unterscheidet. Das rituelle Freiheitsjauchzen, der reproduzierte "Wahnsinn!", die Sekt- und Trabi-Ekstasen sind totgesendet. Am Brandenburger Tor wird kein Großer Maueröffner Thomas Gottschalk Styropor-Segmente stürzen. Das Schwarz-Rot-Gold-Pathos verschnauft. Heribert Prantl schrieb am 2. November in der Süddeutschen Zeitung: "Die neuen Bundesländer wurden von den West-Eliten kolonisiert."

Das hat sich geändert. Neuerdings umturtelt der Westen den Osten mit Verständnis. Bislang hatte das Honecker-Regime sämtliche Ost-Malaisen verschuldet. Nun wird die Kahlschlagpolitik der Treuhand inspiziert, die westliche Übermalung der doppeldeutschen Geschichte. Endlich gilt die DDR als zweites Nachkriegsdeutschland, mit eigener Historie und Kultur. Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow mutierte sogar medial vom poststalinistischen Gottseibeiuns zum christenmenschlichen Regierungschef einer semibürgerlichen Partei.

Wem verdankt sich dieser Fortschritt – gewachsener Einfühlung oder einem Gespenst namens AfD? Deren ostdeutsche Wahltriumphe im Herbst 2019 lassen schaudern. Die AfD-Botschaft lautet: 1989 ist nicht vorbei! "Die Wende vollenden!" – dieser demagogische Slogan verfängt bei vielen Ostlern als Neuauflage jenes Gleichheitsversprechens, das Helmut Kohl & Nachf. uneingelöst ließen. Kohls nationalgottesdienstliche Rhetorik übertönte, dass nach dem Mauerfall zwei ungleichzeitige Völker verschmelzen sollten. Die DDR war ein Staat ohne Nation, die BRD wähnte ihre Nationalität überwunden. Hinzu kam das groteske Desinteresse des Westens am Osten. Eine starke postnationale Gesellschaft fühlte sich behelligt von einem bankrotten Völkchen, das Nationalität als Verheißung sah und endlich deutsch sein wollte. So empfanden nicht die meisten Ostler, nur weitaus mehr als 1989 gedacht. Deshalb nationalisiert die AfD die "Ost-Identität". Kollektive Kränkungen lädt sie völkisch auf. Sie schmäht Demokratie und Rechtsstaat als Zwangsherrschaft von "Systemparteien". Sie bündelt die Wut aufs "Establishment": "Wir sind das Volk!"

Die Nachgeborenen haben keine Diktatur erlebt

Nationalisten und Rassisten kapern die Friedliche Revolution? Entrüstet protestieren deren Veteranen gegen diesen Raub. Doch die AfD-Wählerschaft ist eher jung. Die Nachgeborenen haben keine Diktatur erlebt, nicht Angst und Mut der Selbstermächtigung, nicht das Glück des 9. November 1989. In den Bildern vom Mauerfall erblicken sie nichts Eigenes, sondern ihre Eltern, deren Rausch verflog und die Frust und Ressentiments vererbten. Freiheit? Scheint der Jugend selbstverständlich. Wir Älteren wissen es anders. Wir tragen in uns zwei Zeiten und kennen Freiheit und Sozialität als zerbrechliche Flügel der Demokratie. Sie zu hüten und zu nutzen ist keine Leitkultur des "West-Systems", sondern der gesamtdeutschen Zivilgesellschaft aufgetragen. Ganz recht, 1989 ist nicht vorbei. Wer einmal flog, der kann es immer.