Zum zehnten Geburtstag der ZEIT im Osten: Ein Spezial über Ostdeutsche unter 40, die die Republik verändern könnten. Hier die 100 wichtigsten jungen Ostdeutschen aus Politik, Wirtschaft und Kultur im Überblick.

Es gibt in diesen Tagen nur noch wenige Pauschalaussagen, die wirklich stimmen. Diese hier schon, erstens: Die Jungen müssen sich auf dem Weg nach oben (also an die Macht) an den Alten abarbeiten. Das gehört leider dazu, wenn man groß werden will und Fußstapfen nicht nur ausfüllen, sondern selbst welche hinterlassen möchte.

Zweitens: Seit fast drei Jahrzehnten verbindet man ostdeutsche Kunst mit Neo Rauch, der Neuen Leipziger Schule, expressiven Figuren und mystischen Landschaften. Eine Post-Rauch-Ära ist für viele so unvorstellbar wie eine sächsische Regierung ohne CDU.

Umso interessanter ist deshalb, welche jungen Künstler es in diesen Tagen tatsächlich oder trotzdem wagen, sich an dem Übervater der ostdeutschen zeitgenössischen Malerei abzuarbeiten – und den Versuch unternehmen, der nicht mehr ganz neuen Leipziger Schule etwas entgegenzusetzen. Die Kunst, das ist jedenfalls ihr Versprechen, soll schließlich progressiver als Politik und Gesellschaft sein. Also: Wer wird er, der nächste ostdeutsche Malerfürst?

"Es wäre völlig vermessen, mich als neuen Neo Rauch zu bezeichnen. Die Leute würden denken, ich sei völlig größenwahnsinnig geworden", holpert Titus Schade an einem Samstagmittag ins Telefon, er sitzt in seinem Atelier auf dem Gelände der ehemaligen Baumwollspinnerei in Leipzig.

Titus Schade, 35, in Leipzig geboren, war Meisterschüler Neo Rauchs. Er malt in Leipzig, seine Bilder haben einen wachsenden Liebhaberkreis. © Oriana Fenwick für DIE ZEIT

Schade ist 35 Jahre alt, gebürtiger Leipziger, hat an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) Malerei studiert und war Rauchs Meisterschüler. Seit einigen Jahren wird er, wie Rauch, von der wohl bedeutendsten Leipziger Galerie Eigen + Art vertreten. Er kann gut von seiner Kunst leben. Vergangenes Jahr hatte er eine Einzelausstellung im renommierten Museum der bildenden Künste. Wenn jemand für den Titel "Nächster Neo" infrage kommt, dann er. Er ist nicht der einzige Anwärter, aber der wahrscheinlichste.

Das Spannendste an seinen Arbeiten ist, dass sie der Tradition der Leipziger Schule zwar formal folgen – sie sind mystisch wie die von Rauch –, dass es Schade aber gelungen ist, sie in das digitale Zeitalter zu übertragen. Man könnte sagen: Ostdeutsche Landschaften treffen auf Cyberspace.

Die Arrangements auf seinen Leinwänden sehen aus wie Kulissen in Computerspielen. Es sind fiktive architektonische Welten, die das graubraune Farbspektrum und die Fachwerkromantik vergangener Zeiten aufgreifen und gleichzeitig so verdammt geradlinig wirken, als hätte sie jemand in InDesign angelegt. Aber der größte Unterschied zu Rauch ist: Auf Schades Bildern gibt es keine Menschen. Die Betrachterin soll sich mithilfe seiner Kulisse selbst Charaktere und Geschichten überlegen. Es ist eine hoffnungsvolle Geste.

Von den Figuren, sagt Schade, hat er sich am Ende seines Studiums ganz bewusst getrennt. Kurz vor seinem Diplom habe er gemerkt, dass er endlich aufhören müsse, sich immerzu nur an Neo Rauch, seinem Professor, zu orientieren. Die Figuren waren sozusagen der Preis, den er zahlen musste, um die notwendige Eigenständigkeit zu erlangen. Und nicht in der ewigen Wiederholung stecken zu bleiben.

Ähnlich ging es auch dem Künstler Benedikt Leonhardt. Auch er ist gebürtiger Leipziger, 35 Jahre alt, auch er ist kommerziell erfolgreich, auch er wird heiß gehandelt. Und auch er kam an die HGB, weil er malen wollte wie die berühmte Männer-Gang um Rauch, die Ostdeutschland in den Neunzigerjahren endlich wieder auf die Landkarte der internationalen Kunstwelt gesetzt hatte.

Leonhardt malt abstrakt. Die Ursprünge seiner Bilder kommen aus dem Internet. Er fängt die bunten, flüchtigen Lichter, die über unsere Bildschirme flimmern, ein und bannt sie auf die Leinwand, hält sie fest. Es ist eine Auseinandersetzung mit der oft nicht greifbaren Datenwelt, in der wir heute leben. Es ist eine Auseinandersetzung mit der Idee von Malerei, die in der Gegenwart ja eigentlich nichts mehr zu suchen hat. Es war ein langer Weg, sagt Leonhardt, bis er zu dieser Form gefunden hat. In den ersten Jahren seines Studiums hat er – wie Titus Schade – noch Figuren gemalt, so realistisch, dass seine Bilder wie Fotos aussahen. Und wie die Bilder der Generation Rauch.

Benedikt Leonhardt, 35, in Leipzig geboren, studierte an der HGB und malt in seiner Heimatstadt. 2017 erhielt er den Kunstpreis der Leipziger Volkszeitung. © Oriana Fenwick für DIE ZEIT

Irgendwann wurde Leonhardts eigener Handlungsspielraum immer kleiner, so empfand er das. Die einzige Lösung war Ausbruch. "Wie wird man der nächste Rauch?" Viel entscheidender scheint nach fast drei Jahrzehnten diese Frage zu sein: Wie schafft es der Nachwuchs eigentlich, sich von der alles überstrahlenden Neuen Leipziger Schule zumindest ein kleines bisschen zu befreien? Abgesehen davon, darauf verweist vor allem Leonhardt, krankt die Obsession an der Leipziger Schule, sowohl in Künstlerkreisen als auch in der Öffentlichkeit, an einer schlimmen Blindheit. Sie übersieht, dass in den Neunzigerjahren auch viele westdeutsche Künstler und Lehrende nach Leipzig gekommen sind. Leute wie Astrid Klein zum Beispiel. Sie war Leonhardts Professorin und hat ihn und seine Kommilitonen vom Rauchschen Druck befreit. Sie habe ihnen gezeigt, dass es viel wichtiger sei, eine eigene Position zu finden, als sich an den Alten zu messen. Dass die Kunstwelt, genau wie die echte, mehr als eine Bewegung oder Strömung verträgt, die aus Leipzig kommt.