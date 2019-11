An einem Januarabend des Jahres 1986 erledigt Elizabeth Ebaugh nach der Arbeit schnell noch Einkäufe in einem Vorort von Washington, D. C., als ein verwahrloster Mann sie beim Einsteigen ins Auto abfängt. Er hat ein Messer und zwingt sie, auf den Beifahrersitz zu rutschen. Dann setzt er sich selbst hinters Steuer.

Der Mann fährt ziellos durch die Nacht. Er schimpft darüber, dass seine Freundin ihn betrüge und wie schlimm es im Gefängnis sei. Die 30-jährige Ebaugh verspricht ihm Geld, wenn er sie laufen ließe, und bringt ihn tatsächlich dazu, an einem Geldautomaten zu halten. Sie hebt Bargeld ab, aber er lässt sie nicht frei, sondern fährt weiter. Als er einen Laden betritt und sie in Handschellen gefesselt im Auto zurücklässt, lehnt Ebaugh sich auf die Hupe. Doch niemand kommt.

Der Mann fährt zu einem Motel, wo er Ebaugh in ein Zimmer bugsiert und vergewaltigt. Dann sieht er sich einen Porno an und zwingt sie erneut ins Auto. Er werde sie freilassen, kündigt er an. Als er in den frühen Morgenstunden auf einer Brücke hält, glaubt Ebaugh, sie dürfe nun gehen. Der Mann verlangt jedoch von ihr, sich in die Tiefe zu stürzen. Ebaugh fällt in Ohnmacht.

Sie kommt wieder zu sich, als sie durch die Luft saust. Der Vergewaltiger hat sie von der Brücke geworfen, die Hände noch immer gefesselt. Sie landet im eisigen Wasser eines Flusses, etwa vier Stockwerke tiefer. Es gelingt ihr, sich auf den Rücken zu drehen und mit den Füßen zum Ufer zu strampeln, wo sie sich die Böschung zur Straße hochschiebt. Ein Lastwagenfahrer findet sie und bringt sie ins Krankenhaus, die Polizei fahndet nach dem Kidnapper. Er wird später zu einer hohen Haftstrafe verurteilt.

In den Wochen danach fällt es Ebaugh schwer, zur Normalität zurückzukehren. "Ich fühlte mich wie ein Baby", erinnert sie sich. "Ich wollte ständig gehalten werden. Oder es musste zumindest jemand bei mir sein." Sie zitterte permanent oder fuhr zusammen, erfüllt von Furcht.

Nur wenige Menschen machen eine so bedrohliche Erfahrung wie Elizabeth Ebaugh. Aber es kommt doch auch fast niemand im Leben um Notlagen und Krisen herum. Statistiken zeigen, dass etwa 70 Prozent der Weltbevölkerung mindestens einmal im Leben eine schwerste seelische Erschütterung durchmachen: Sie werden ausgeraubt, erleben Krieg und Flucht, ein geliebter Mensch stirbt sehr plötzlich, oder sie erleiden einen schweren Unfall. Dazu kommen "alltägliche" Lebenskrisen, die fast jeder kennt – plötzliche Erkrankungen, Kündigungen, Konflikte oder hässliche Scheidungen, chronischer Stress und Geldsorgen. Fallen die Belastungen besonders heftig aus oder halten sie über längere Zeit an, können sie zur Entstehung psychischer Erkrankungen beitragen. Selbst freudige Ereignisse, die mit einer neuen Rolle einhergehen – wie eine Hochzeit, eine Geburt oder eine Beförderung im Job –, können Seelenkrisen auslösen. Pro Jahr entwickelt rund ein Drittel aller Europäer ein mentales Leiden, etwa eine Angststörung, Depression, posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), eine Schizophrenie oder Suchterkrankung. Die Fehltage von Beschäftigten durch psychische Belastungen im Beruf haben in den vergangenen elf Jahren um 144 Prozent zugenommen, das besagen jüngste Zahlen der Bundesregierung. Auch, weil seelische Leiden von den Ärzten heute besser erkannt werden, so betonen Fachleute.

Doch es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den Menschen, was Dauer, Intensität und Folgen psychischer Störungen angeht. Einige brechen unter der Belastung anhaltend zusammen. Andere versinken eine Weile in Depression oder Angst, finden dann aber zu ihrem früheren Gleichgewicht zurück. Wieder andere werden von den Unbilden des Lebens gebeutelt, durchleben Angst, Traurigkeit und große Zweifel – und bewältigen alles, ohne ernsthaft in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Ja, manch einem geht es nach finsteren Zeiten sogar besser als zuvor.

Was bewahrt einen größeren Teil der Menschen also davor, psychisch zu erkranken? Sind sie durch ihre Gene geschützt? Ist es die Vielzahl oder Schwere kritischer Ereignisse, die über Wohl und Wehe des Individuums entscheiden? Spielen soziale und biologische Einflüsse eine Rolle? Und gibt es Strategien, das Ausbrechen eines Seelenleidens zu verhüten?

Lange hatten die Ärzte darauf keine Antwort. Sie verstanden viel von der Vermeidung körperlicher Erkrankungen, von Grippe, Herzinfarkt oder Tetanus. Doch keiner wusste, ob man mentale Leiden abwehren kann, bevor sie sich im Wesen einer Person festsetzen. Geschweige denn, wie.

Das ändert sich neuerdings. Viele Experten sind mittlerweile davon überzeugt, dass man sich auch vor seelischen Erkrankungen aktiv schützen kann. Und dass man Einzelnen, die besonders gefährdet sind, bei der Gefahrenabwehr helfen kann. Dazu studieren die Wissenschaftler Personen, die Schlimmes durchgemacht haben. Vergewaltigungsopfer etwa wie Elizabeth Ebaugh. Kriegsgefangene, die gefoltert worden sind. Kinder, die misshandelt oder vernachlässigt worden sind. Arbeitnehmer, die ihren Job verloren haben. Angehörige, die Demenzkranke pflegen. Forscher fahnden nach Varianten bei der Wirkung von Stressgenen und erforschen, wie die jeweilige Variante mit den Erfahrungen eines Menschen interagiert. Nicht zuletzt entwickeln etwa amerikanische, australische und deutsche Forscher bereits Programme, die jedem helfen können, seine Seele zu schützen. Denn es zeigte sich: Seelische Widerstandskraft – die sogenannte Resilienz – ist keine statische Größe, die schicksalhaft wäre. Sie verändert sich im Lauf des Lebens – und ist beeinflussbar.