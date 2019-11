Niemand konnte ahnen, dass es so lange dauern würde, bis die Times zurückkehrt – fast ein ganzes Jahr, bis zum 13. November 1979. Am 30. November des Vorjahres hatte sich die Zeitung verabschiedet: Auf dem Titel winkte Ex-US-Präsident Richard Nixon, zu Besuch in Oxford, auf Seite 2 die damalige Oppositionsführerin der Tories, Margaret Thatcher. Danach wurde die Produktion der ältesten Tageszeitung der Welt, gegründet 1785, auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Dieser Produktionsstopp sei "unausweichlich", erfuhren die Leser im Leitartikel. Und der Times-Inhaber Kenneth Thomson, Präsident der Thomson Group, eines multinationalen Mischkonzerns, dem das Blatt gehörte, erinnerte in einem Beitrag daran, dass allein in den ersten elf Monaten des Jahres 13 Millionen Times-Exemplare weniger gedruckt wurden als geplant. "Es kann mit all den wilden Streiks, all den Produktionsblockaden unserer Zeitung nicht mehr weitergehen", schrieb er. Bereits im Frühjahr hatte das Management angekündigt, die Produktion zum 1. Dezember 1978 auszusetzen, sollten sich die diversen Druckergewerkschaften nicht dazu durchringen, ihre nach Ansicht der Geschäftsführung erpresserische Politik aufzugeben.

Auslöser des Konflikts war die Einführung eines computergestützten Druckverfahrens. Die Druckergewerkschaften lehnten die neue Technik kategorisch ab. Sie fürchteten Entlassungen. Der Verlag bot daraufhin an, die Einsparungen, die das Verfahren bringen würde, zu zwei Dritteln in Gehaltserhöhungen und die Ausweitung der betrieblichen Altersvorsorge der Belegschaft fließen zu lassen. Im Gegenzug sollten die Trade Unions eine Garantieerklärung abgeben, fortan für eine verlässliche Produktion des Blattes zu sorgen. Doch die beiden mitgliederstärksten Druckergewerkschaften NGA und Natsopa lehnten dankend ab. Man verhandele prinzipiell nicht, wenn Ultimaten gesetzt würden.

Der Streit war Teil eines massiven Machtkampfes zwischen Unternehmen und Gewerkschaften, der im Winter 1978/79 das gesamte Königreich erfasste. In Anlehnung an eine Shakespeare-Zeile sprach man bald vom Winter of Discontent, dem "Winter der Unzufriedenheit". 1,5 Millionen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes traten in den Ausstand. Schulen wurden geschlossen. Kliniken schickten Krebspatienten zum Sterben nach Hause. Ob Müllabfuhr, Zugverkehr, BBC-Techniker oder Leichenbestatter – kaum ein Bereich des öffentlichen Lebens blieb verschont. Selbst im gewerkschaftsfreundlichen Guardian war vor der Parlamentswahl im Frühjahr 1979 zu lesen: "Die Regierung Callaghan scheint alles daranzusetzen, die kommende Unterhauswahl zu verlieren. Unter massiver Mithilfe der Gewerkschaften."

In Gestalt der Times verschwand in jenem Winter nicht nur eine der wichtigsten Zeitungen des Landes vom Kiosk, sondern auch ein Symbol der Britishness. Das Bild mag ein bisschen Staub angesetzt haben, aber noch heute gilt der distinguierte Herr mit der Times unterm Arm als Inbegriff des Gentlemans. Selbst das Unterhaus widmete sich am 30. November 1978 in einer Sondersitzung dem Produktionsstopp der Times. Doch es half alles nichts: Vom 1. Dezember 1978 an standen die Druckerpressen still. Der Gentleman war nackt.

Wer die Unerbittlichkeit britischer Arbeitskämpfe verstehen will, muss sich von der Vorstellung lösen, im Vereinigten Königreich seien Tarifkonflikte in den Siebzigerjahren ähnlich konstruktiv geregelt worden wie im Rheinischen Kapitalismus. Sozialpartnerschaft, Urabstimmungen, Friedenspflicht und Schlichtungsverhandlungen waren Fremdwörter, denn der Trades Disputes Act von 1906 verlieh den Gewerkschaften gegenüber Schadensersatzansprüchen wegen nicht eingehaltener Vertragsverpflichtungen Immunität. Zudem vertrat der gewerkschaftliche Dachverband, der Trades Union Congress, nicht weniger als 462 Einzelgewerkschaften, die bei Lohnverhandlungen in Konkurrenz zueinander standen. Die Druckergewerkschaften waren zusätzlich in sogenannten Kapellen organisiert, die als besonders militant galten.

In der Times-Druckerei trieb damals das berüchtigte overmanning besondere Blüten. So tauchten auf der payroll des Verlages die Namen etlicher fiktiver Angestellter auf. Die Gehälter dieser "Kollegen" wurden unter den tatsächlich an der Gray’s Inn Road Beschäftigten aufgeteilt. Außerdem weigerten sich die Times-Drucker nicht erst seit 1978, Artikel zu drucken, deren Inhalt ihnen politisch missfiel. "Unser Blatt wurde zum Schlachtfeld zwischen Pressefreiheit und Machtanmaßung der Druckergewerkschaften", erinnert sich William Rees-Mogg, Times-Herausgeber von 1967 bis 1981.

Die Streikwütigkeit der Unions, da sind sich die Historiker einig, zählt zu den wesentlichen Ursachen für den wirtschaftlichen Niedergang der ersten Industrienation der Welt während der Siebzigerjahre. Das Wall Street Journal titulierte Großbritannien 1975 gar als "kranken Mann Europas". Und schon 1965 hatte die von der sozialdemokratischen Regierung Wilson eingesetzte Donovan-Kommission vor den Folgen gewerkschaftlicher Übermacht gewarnt. Zwölf Jahre später, 1977, empfahl das ebenfalls von einem Labour-Kabinett beauftragte Bullock-Komitee, das bundesrepublikanische Mitbestimmungsmodell zu übernehmen.