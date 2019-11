Der World Jewish Congress hat eine Studie über Antisemitismus in Deutschland in Auftrag gegeben, die vor einigen Wochen veröffentlicht wurde. 1300 Deutsche wurden befragt. Laut dieser Studie sind 27 Prozent der Deutschen Antisemiten. 41 Prozent finden, dass Juden zu viel über den Holocaust sprächen, und 26 Prozent der deutschen Eliten, definiert als Hochschulabsolventen mit einem Jahreseinkommen von mehr als 100.000 Euro, sind der Ansicht, dass Juden zu viel Macht in der Weltpolitik hätten.

