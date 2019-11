Der Fernseher ist stumm geschaltet. Die linke Hälfte des Bildschirms zeigt die Übertragung des Parlamentsfernsehens aus dem Bundestagsplenum. Es spricht die Kollegin Claudia Moll (SPD) zum sogenannten MDK-Reformgesetz. Es geht um die Medizinischen Dienste der Krankenkassen. Mein Blick richtet sich auf die Uhr, es ist kurz nach Mitternacht. Mein Donnerstag begann um acht; von 9 bis 18.30 Uhr saß ich mit kleinen Unterbrechungen im Haushaltsausschuss. Dort ging es um die Budgets des Familien-, des Bildungs- sowie des Entwicklungshilfeministeriums für das Jahr 2020.

Es ist ein Tag, an dem das politische Berlin nach dem dramatischen Schwächeanfall des Kollegen Matthias Hauer (CDU) während seiner Plenarrede und dem Zusammenbruch der Kollegin Simone Barrientos (Linke) bei einer namentlichen Abstimmung im Bundestag über die – tatsächlich sehr hohe – Arbeitsbelastung von Abgeordneten debattiert. In den Zeitungen und im Radio wird über das Trinkverbot im Plenarsaal diskutiert, und im Netz wird darüber spekuliert, ob womöglich die Arbeitsbedingungen im Parlament, Schlafmangel oder aber gesundheitliche Gründe für die Zwischenfälle verantwortlich sind. Für mich und die meisten Mitglieder des Bundestages ist es jedoch ein ganz normaler Sitzungstag in einer ganz normalen Sitzungswoche.

Otto Fricke ist FDP-Politiker und Mitglied im Haushaltsausschuss. © picture alliance/​Ralf Hirschberger/​dpa

Zwei Etagen runter, zwei Etagen hoch, abstimmen und dann zurück

Das bedeutet auch für mich: namentliche Abstimmungen. Also vom Ausschuss im Paul-Löbe-Haus zwei Etagen runter, etwa vierhundert Meter ins Reichstagsgebäude, dort wieder zwei Etagen hoch, abstimmen, und dann zurück. Zwischendurch Telefonate, Unterschriftenmappen und stets ein schneller Blick aufs Smartphone. Die Welt dreht sich weiter. E-Mails, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram – alles sollte beobachtet und beantwortet werden. Jederzeit, jeden Tag, man ist ja Dienstleister.

Nach dem Ausschuss geht es an diesem Tag zurück ins Büro. Mit meinem Team gehe ich die Themen durch, die wir nicht per Kurznachricht klären konnten. Um 20.30 Uhr gehen meine letzten Mitarbeiter. Nun sitze ich allein am Schreibtisch, als Ersatz fürs Abendessen links die Kaffeetasse, rechts eine Tüte Lakritz, und bearbeite bis kurz nach Mitternacht E-Mail um E-Mail. Nach knapp 16 Stunden Arbeit gehe ich gegen 0.20 Uhr nach Hause, denn am nächsten Morgen sitze ich ab 8 Uhr wieder im Bundesfinanzierungsgremium und befasse mich mit der Kontrolle von Firmenbeteiligungen und Finanzmarktgeschäften des Bundes.

Die Plenarsitzung läuft unterdessen weiter. Sie ist noch bis drei Uhr nachts angesetzt, wird allerdings abgebrochen, nachdem die AfD-Fraktion mit einem Antrag auf namentliche Abstimmung um 1.45 Uhr die Beschlussunfähigkeit des Parlaments feststellen lässt. Zu diesem Zeitpunkt sind nur noch 133 der 709 Abgeordneten anwesend. Das Plenum tagt seit fast 17 Stunden.