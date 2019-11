In den USA steht eine neue Redewendung für den Konflikt zwischen Jung und Alt. Droht der auch in Deutschland?

Was wir wissen

Es sind zwei Wörter. "OK, Boomer". Verbreitet als Antwort auf ein mittlerweile millionenfach über die soziale Plattform TikTok geteiltes Kurzvideo, in dem ein weißhaariger Mann mit Baseballmütze und Poloshirt sagt: "Die Millennials und die Generation Z haben das Peter-Pan-Syndrom, sie wollen nie erwachsen werden."

"Boomer" – damit ist die geburtenstarke Nachkriegsgeneration gemeint, sichtbar als Beule in der demografischen Alterspyramide. Auf der anderen Seite stehen deren Kinder und Enkel, die Millennials, geboren zwischen 1980 und 1995, und die noch jüngere Generation Z. Letztere ist die erste Altersgruppe, die von Geburt an mit digitalen Technologien aufwuchs.

In den vergangenen Wochen hat "OK, Boomer" eine beeindruckende Karriere hingelegt und ist in den USA von einem Internetphänomen zum geflügelten Wort einer ganzen Generation geworden. Teenager antworten damit auf YouTube-Videos, auf Tweets von Donald Trump und auf alle über 30-Jährigen, die etwas Herablassendes über junge Menschen sagen. Der Ausruf erreichte sogar eine Debatte im neuseeländischen Parlament. Und auch in Deutschland wird darüber diskutiert.

Aber indiziert "OK, Boomer" tatsächlich einen neuen Generationenkrieg, wie die New York Times schreibt? Ist es die "Kampfansage Millionen genervter Teenager"?

In Deutschland sei das zumindest unwahrscheinlich, sagt der Bildungs- und Sozialforscher Klaus Hurrelmann. Hier wolle die Jugend Konflikte konstruktiv aushandeln und diskutieren. Das zeige die Fridays-for-Future-Bewegung, die zwar der Eltern- und Großelterngeneration ins Gewissen redet und die kurzsichtige Politik vergangener Jahrzehnte anprangert, aber das bislang ohne Krawall.

Hurrelmann ist Mitautor der Shell Jugendstudie, die seit 1953 Einstellungen, Werte und Sozialverhalten von Jugendlichen untersucht. Und laut der neuesten Erhebung politisiert sich die Jugend wieder. Drei bis fünf Prozent der Schüler, Azubis und Studenten engagierten sich aktiv für den Klimaschutz, sagt Hurrelmann. Weitere 20 bis 25 Prozent ließen sich zumindest von den Protesten mitreißen.

Eine leichte Generationenunwucht lässt sich jedoch am Wahlverhalten bei der Europawahl ablesen. Im Mai wählten 35 Prozent der 18- bis 24-Jährigen die Grünen und damit eine härtere Klimapolitik, aber nur 17 Prozent der 60- bis 69-Jährigen. Die Unionsparteien konnten nur 12 Prozent der jungen Wähler von sich überzeugen, aber 31 Prozent der älteren.

Allerdings sind die unter 25-Jährigen hierzulande mit rund 20,8 Millionen in der Minderheit gegenüber 28,1 Millionen 50- bis 75-Jährigen – und die meisten der Jüngeren dürfen nicht wählen. Der selbst ernannte Zukunftslobbyist und Buchautor Wolfgang Gründinger fordert deshalb ein Kinderwahlrecht und eine Jugendquote in den Parteien. Bei vielen Volksabstimmungen habe sich gezeigt, dass die Jungen keine Chance hätten gegen die zahlenmäßig überlegenen Alten, kritisiert er. "Wenn es um ihre Zukunft geht, sollten sie mitsprechen dürfen."

Dass alle Proteste der Jugend bislang friedlich verlaufen sind, liegt wahrscheinlich an dem guten Verhältnis der Kinder zu ihren Eltern. Das kann Klaus Hurrelmann mit Zahlen untermauern. 92 Prozent der 12- bis 25-Jährigen kämen gut oder bestens mit den Eltern aus, sagen sie. Von einem echten Generationenkonflikt also keine Spur, oder?