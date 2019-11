Sollten Sie noch keins empfangen haben, seien Sie hiermit gewarnt. Ein Gespenst geht um in den Smartphones – und es wird auch zu Ihnen kommen. Vermutlich genau dann, wenn Sie es am wenigsten erwarten. Harmlos wird eine Nachricht aufpoppen, die ihren Schrecken allerdings umso heftiger entfaltet, wenn man sie öffnet: Ein gigantisches Gesicht mit riesigen Augen erscheint dann, das unheimliche Grimassen schneidet, eine Art Grüffelo mit menschlichen Zügen. Wer hoffte, mit der Selbstverfratzung sei für dieses Jahr Schluss, weil Halloween wieder einmal überstanden ist, irrt jedenfalls gewaltig.

Denn jetzt gibt es Memojis, Emojis also, die man von sich selbst anfertigt. Eine neue Funktion auf Telefonen der Firma Apple, es geht ganz einfach: Man kombiniert Frisur, Augenbrauenform und Stupsnase, bis die Montage ans eigene Antlitz erinnert, und verschickt sich dann munter selbst, grinsend, weinend, mit Herzen vor den Augen oder einem sich auflösenden Gehirn.

Gibt es nicht wirklich schon genug Smileys?, fragt man sich zunächst. Wenn man ehrlich ist, leben wir doch schon seit einiger Zeit in einer wahren Lachgesicht- und Herzchendiktatur. Wer meint, das sei übertrieben, braucht nur seinen Nachrichtenspeicher zu öffnen. Dort findet man kaum einen Dialog, der nicht im Emojigewitter endet, sei es eine Verabredung zum Mittagessen oder die Bitte an den Partner, fürs Abendessen Brötchen mitzubringen. Einer schickt immer ein Herzchen, auf das der andere natürlich reagieren muss, alles andere wäre beleidigend, etwa wie das Wegdrehen von einem Kuss. Also: Herzchen zurück, zusammen mit einem Daumen hoch, worauf wiederum ein Einhorn folgt, worauf man wiederum die lachende Katze schickt und so weiter und so fort.

Besonders digitale Immigranten, Menschen also, die nicht schon immer im Internet abhingen und manisch über jede flache Fläche wischen, kannten zuletzt kein Halten mehr. Mehrzeilige Herzchenparaden schmückten die SMS von Tanten und Großeltern, ein Überschwang an Gefühl, der auf Dauer nicht gut gehen kann. Denn wer täglich mit Smileys zugeschüttet wird, dem ist nicht mehr nach Lachen zumute, sondern nur noch nach einer Pause.

So gesehen, ist das Memoji eine geradezu dankenswerte Intervention. So doof es aussehen mag: Es ist immerhin persönlicher, man erschrickt und lacht ja gerade, weil man den Freund, Kollegen oder Ehepartner tatsächlich erkennt. Das eigene Gesicht ist eben kein tausendfach verschicktes, abgelutschtes Einhorn. Nicht nur weil es größer ist, ersetzt so ein Memoji locker alle herkömmlichen Smileys zusammen.

Und gleichzeitig ist noch Luft nach oben. Wirklich authentisch wären Memojis schließlich erst, wenn das Gesicht so aussehen würde, wie es im betreffenden Moment wirklich aussieht: mit Augenringen, Schnupfnase und Sturmfrisur. Per ausgefeilter Technik wäre es sicher möglich, auch Ticks wiederzugeben. Nervöses Am-Ohr-Zippeln, hektisches Am-Bleistift-Nagen oder An-den-Fingernägeln-Kauen, sogar Fingerknochenknacken wäre denkbar.

Aber dann kann man die Leute auch gleich in der echten Welt treffen.