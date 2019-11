DIE ZEIT: Herr Rürup, die Grundrente soll jetzt kommen. Was halten Sie davon?

Bert Rürup: Ich halte das für einen überraschend vernünftigen Kompromiss. Es ist mir unverständlich, mit welcher Vehemenz er von der Opposition und von Teilen der Union immer noch abgelehnt wird.

ZEIT: Wer 35 Jahre gearbeitet hat, der hat Anspruch auf die neue Rente. Wer nur auf 34 Jahre kommt, der geht leer aus. Ist das denn gerecht?

Rürup: Das ist ein Totschlagargument. Wer so argumentiert, muss auch behaupten, dass es ungerecht war, dass das Elterngeld nur an Eltern gezahlt wird, deren Kinder ab 2007 geboren wurden. Stichtage sind in der Gesetzgebung notwendig. Im Übrigen ist man auf diese Kritik durch die Einrichtung einer Gleitzone ein Stück weit eingegangen.

ZEIT: Die Auszahlung der Rente ist an eine Prüfung des Einkommens gekoppelt, nicht jedoch des Vermögens. Damit erhalten auch Reiche die Grundrente. Noch einmal: Ist das gerecht?

Rürup: Ursprünglich wollte die SPD überhaupt keine Bedarfsprüfung. Das hätte ich für falsch gehalten. Wichtiger aber ist: Mit der Grundrente werden die Koordinaten unseres Rentensystems ein Stück weit verschoben.

ZEIT: Inwiefern?

Rürup: Das Grundprinzip dieses Systems stammt aus dem Jahr 1957. Damals war die dauerhafte Vollzeitbeschäftigung die Regel, Massenarbeitslosigkeit war vergessen, und die Lohnunterschiede waren geringer als heute. Zudem konnte man sich nicht vorstellen, dass ein Rentensystem in Schwierigkeiten geriete, weil irgendwann einmal nicht genug Kinder geboren werden. Aus dieser Zeit stammt die Festsetzung der Renten nach der Höhe der zuvor eingezahlten Beiträge, das so genannte Äquivalenzprinzip.

ZEIT: Das klingt doch erst einmal gerecht.

Bert Rürup ist Präsident des Handelsblatt Research Institute, das zur DvH Medien GmbH gehört, die auch an der ZEIT beteiligt ist

Rürup: Was heißt denn in diesem Zusammenhang gerecht? Gerechtigkeit ist eine gesellschaftliche Konvention, die sich im Zeitverlauf ändern kann. In einer jungen Gesellschaft versteht man darunter womöglich etwas anderes als in einer alternden Gesellschaft. Die Frage muss sein: Wird das Rentensystem den heutigen sozioökonomischen Realitäten noch gerecht?

ZEIT: Sie bezweifeln das?

Rürup: Ich halte die strikte Orientierung am Äquivalenzprinzip vor dem Hintergrund eines postindustriellen Arbeitsmarkts für nicht mehr zukunftsfähig. Heute haben wir es mit unsteten Erwerbsbiografien, einem großen Niedriglohnsektor und einem häufigen Wechsel zwischen selbstständiger und abhängiger Beschäftigung zu tun. Die Digitalisierung wird diese Entwicklung noch einmal beschleunigen.

Grundrente Wer bekommt die Grundrente? Die Grundrente soll ab Januar 2021 ausgezahlt werden, ein Antrag ist nicht erforderlich. Geschätzte 1,2 bis 1,5 Millionen Senioren sollen davon profitieren. Dazu müssen sie drei Bedingungen erfüllen: Sie haben mindestens 35 Jahre mit Beitragszeiten in der Rentenversicherung vorzuweisen, dabei zählen auch Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen. Außerdem müssen die eigenen Renteneinzahlungen höher sein als 30 Prozent des Durchschnittswerts aller Rentner und niedriger als 80 Prozent. Und das gesamte eigene Einkommen – also etwa aus Rente, Betriebsrente oder Mieteinnahmen – darf bei Alleinstehenden 1250 Euro nicht deutlich überschreiten, bei Paaren 1950 Euro. Eine noch nicht definierte "Gleitzone" soll auch eine Grundrente ermöglichen, wenn jemand diese Bedingungen nur knapp verfehlt. Die Grundrente selbst wird nach einer komplizierten Formel berechnet. Laut Sozialministerium bekäme etwa eine Friseurin, die 40 Jahre lang 40 Prozent des Durchschnittslohns verdient hat, statt 529 Euro Rente dann 934 Euro.

ZEIT: Was folgt Ihrer Meinung nach daraus?

Rürup: Die Rente müsste verstärkt auf die Vermeidung von Altersarmut ausgerichtet werden. In den meisten entwickelten Industrienationen wird innerhalb des Rentensystems viel stärker umverteilt als hierzulande: Die Rente von Geringverdienern wird gemessen an den eingezahlten Beiträgen aufgewertet, dagegen setzt sich das Einkommen von Gutverdienern nicht in dem Maße in höhere Rente um wie in Deutschland. Mit Ausnahme von Mexiko erhalten Geringverdiener in keinem anderen Industrieland einen so niedrigen Prozentsatz ihres Lohnes als Rente ausbezahlt wie in Deutschland. Sie können einem Schweizer oder einem Niederländer die Vorteilhaftigkeit des Äquivalenzprinzips nicht erklären.

ZEIT: Studien zeigen, dass Altersarmut noch kein gravierendes Problem in Deutschland ist.

Rürup: Richtig, aber das wird sich ändern – nicht zuletzt in den neuen Ländern. Die Grundrente ist ein Stück weit ein Vorgriff auf künftige Probleme. Es gab in Deutschland seit 1957 über 60 Rentenreformen, 20 waren große Reformen, fünf davon hat man als Jahrhundertreformen bezeichnet. Keine dieser großen Reformen hielt länger als eineinhalb Legislaturperioden. Rentenpolitik besteht zu einem großen Teil immer darin, das Rentensystem an geänderte ökonomische Rahmenbedingungen und Gerechtigkeitsvorstellungen anzupassen.

ZEIT: Bisher ist die Philosophie: Die Rente orientiert sich an den Beiträgen, und Umverteilung wird über das Steuersystem organisiert.

Rürup: In der Praxis ist das längst nicht mehr so eindeutig der Fall. Jeder der 21 Millionen Rentenbezieher erhält rechnerisch im Durchschnitt etwa 400 Euro monatlich aus Steuergeld. Das Äquivalenzprinzip wird längst verwässert.