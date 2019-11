Zainab* ist schwarz verschleiert von Kopf bis Fuß, und auch die untere Häfte des Gesichts hat sie bedeckt – mit einer OP-Maske wie aus dem Krankenhaus. Sie will möglichst wenig auffallen. Wir sind auf dem Terbria-Platz verabredet, bei den Zelten eines Protestcamps; OP-Masken sieht man hier öfter – gegen das Tränengas. Doch schon nach wenigen Minuten sagt Zainab: "Komm. Es ist nicht mehr sicher." Wir reden im Eiscafé weiter.

Zainab, 25, lachende Augen, hat im Sommer ihr Zahnmedizin-Studium abgeschlossen. Inzwischen geht sie fast täglich demonstrieren. Der Irak erlebt die größten Proteste seit dem Ende der Saddam-Diktatur, gegen Korruption und eine Staatsmacht, die ihren Bürgern keine Rechenschaft ablegt. Die Demonstrationen haben keine Anführer, nur Leute, deren Wort gehört wird. Zainab ist hier in Kerbala eine von ihnen.

Kerbala, etwa 90 Kilometer südlich der Hauptstadt Bagdad gelegen, trägt den Beinamen "die Heilige". Hier fiel der Überlieferung nach der Imam Hussein, ein Enkel des Propheten Mohammed, in der Schlacht gegen einen Kalifen, der vertragsbrüchig die Macht über die Gläubigen an sich gerissen hatte. Auf Hussein und sein Martyrium geht der schiitische Zweig des Islams zurück. Kerbala, die heilige Stadt, ist zum Symbolort für ein zentrales Motiv der Schiiten geworden: Wo Herrschaft illegitim ist, wird Widerstand zur Pflicht.

Jedes Jahr zu Arbaeen, Imam Husseins Todestag, pilgern Gläubige zu Fuß in die Stadt. In diesem Jahr kamen 15 Millionen, mehr als nach Mekka. Das wirklich große Geschehen begann diesmal aber am Tag darauf. Am 25. Oktober kam es zu Massenprotesten in vielen Städten des Irak. An diesem Freitag ist das zwei Wochen her. Der Unmut auf den Straßen hat nicht nachgelassen. Im Gegenteil: Jeder Tote hat ihn weiter angefacht.

Denn seit Beginn der ersten Demonstrationen Anfang Oktober sind mindestens 320 Menschen getötet worden, manche durch Scharfschützen. Die Menschenrechtskommission des Irak hat aufgehört, Opferzahlen zu veröffentlichen, weil ihre Mitarbeiter Todesdrohungen erhielten. Journalisten werden angegriffen, die Regierung hat das Internet weitgehend abgeschaltet.

Aus Kerbala drangen vor wenigen Tagen dennoch Bilder nach außen, wie man sie noch nie gesehen hat. Videos zeigen, wie Demonstranten das iranische Konsulat stürmten. Sie holten die iranische Flagge ein und hissten die irakische. "Der Irak ist frei! Iran raus!", skandierten sie. Das mächtige Regime im Iran geriert sich als Schutzmacht aller Schiiten, es besitzt großen Einfluss im Irak. Ein anti-iranischer Aufstand schiitischer Demonstranten gerade hier? Teherans ultimative Blamage.

Zainab sagt, dieser Herbst der Demonstrationen habe sie vollkommen überrascht. Dass die Iraker am Ende gewesen seien nach Jahren des Krieges und der Korruption, habe sie gewusst. Aber erschöpft war eben jeder für sich. "Das Schönste an den Protesten ist, dass wir jetzt zusammen müde sind."