Selbst im Moment des großen Triumphs ist Jürgen Klopp der Sklave seines eigenen Images. Alles im Liverpooler Fußballzirkus soll spontan wirken, nichts gestellt. "Ich bin kein Clown", macht Klopp einen Kameramann an, als dieser ihn nach dem 3 : 1 gegen Manchester City bittet, noch einmal eine Jubelgeste zu wiederholen.

Dabei könnte Klopp, 52, die öffentliche Wahrnehmung egal sein. Der Trainer des FC Liverpool hat in diesem Jahr die Champions League gewonnen und wurde daraufhin zum Welttrainer des Jahres gewählt. Seit dem Frühjahr ist Klopps Team in der Premier League ungeschlagen, das Stadion an der Anfield Road gleicht einer Festung. Am Sonntag folgte die vorläufige Krönung, als Liverpool Manchester City besiegte. Ach, was heißt besiegte – Klopps Team hat die Spieler des Katalanen Pep Guardiola überrannt. Klopp hat die Faust in die Luft gestreckt, er hat gebrüllt, gejubelt und gezeigt, dass gegen Kraft und Mut nur noch mehr Kraft und Mut helfen würden, nicht aber Kalkül und Finesse. Gelassenheit wäre nach dem Sieg angebracht, aber die hat Klopp nie zugelassen.

Sein sportlicher Erfolg hat viel mit Disziplin zu tun, er ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Erfolg abseits des Platzes ist das Ergebnis einer Markenbildung, wie sie sonst nur von Schauspielern oder Musikern gelebt wird. Klopp, so geht die Erzählung, die über Fernseher und Smartphones verbreitet wird, ist geradeheraus, direkt, ein Kumpeltyp, ein Anführer, ein Kämpfer, ein Berserker. Einer, der immer wieder aufgestanden ist und sich alles erkämpft hat. Einer, mit dem man gern ein Bier trinken würde. Der beliebteste Deutsche in der Fußballwelt. Ein Held, nach dem sich seine Landsleute zu Hause sehnen in einer Saison, in der Bayern München praktisch nie so spielt wie Liverpool Woche für Woche.

Er kann eine Atmosphäre schaffen, in der egomanische Superstars funktionieren

Aber wie authentisch ist dieser Mann in den Momenten seines größten Erfolgs? Ist Klopp wirklich so, wie seine Fans glauben wollen? So, wie er in den drei Biografien beschrieben wird, die schon über ihn erschienen sind? Es sind Elogen, Lobeshymnen, Liebeslieder. Und sie kreisen darum, dass Klopp so normal geblieben sei. "The normal one" nannte er sich selbst, in Anlehnung an seinen Trainerkollegen José Mourinho, der sich selbst als "the special one" bezeichnete. Ein Kumpel, ein guter Mensch, ein echter Christ zudem, der gern von seinem Glauben redet, etwa in dem Film über ihn Und vorne hilft der liebe Gott.

Klopps Image ist in Teilen auch ein besonders sorgfältig gezeichnetes. Und für die Authentizität hilft ihm die bodenständige Herkunft. Er kommt aus Glatten im Nordschwarzwald, 2.400 Einwohner. Sein Vater war Vertreter für Fischer-Dübel, er starb, als Klopp 33 Jahre alt war, und hat die Trainerlaufbahn des Sohnes nicht mehr erlebt. Weil der Vater unter der Woche unterwegs war, zog die Mutter den Jungen und seine beiden älteren Schwestern weitgehend allein groß. Und schon früh zeigte der Sohn dann, dass man weit kommen kann, wenn man einfach nur immer wieder aufsteht. Er spielte elf Jahre lang bei Mainz 05 – dabei siebenmal gegen den Abstieg aus der Zweiten Bundesliga. Anfangs im Sturm, dann im Mittelfeld, schließlich in der Abwehr.

Mit 21 Jahren wurde er selbst Vater, besuchte morgens Sportwissenschaftsvorlesungen an der Uni, passte anschließend auf das Kind auf und fuhr abends zum Training. Um sich ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen, jobbte er auch noch in einem Filmverleih, machte sein Diplom (mit einer Arbeit über das Walking).

Nach dem Wechsel auf die Trainerbank, 2001, zeigte er dann, was er wirklich gut konnte, anfangs bei Mainz 05. 2005 war er mit seinem Team, das über ein kleines Budget, aber viel Herz verfügte, in die Uefa-Pokal-Qualifikation eingezogen – über die Uefa-Fair-Play-Wertung, also aufgrund besonders fairen Spiels. In einem provisorischen Pavillon erzählte er damals von der besonderen Beziehung zu seinen "Jungs", die nicht viel jünger waren als er. Jürgen Klopp, das spürte man, machte nicht einfach seinen Job, und er machte ihn nicht nur für sich. Das Führen und Erklären war da schon sein Leben. Er kann das, eine Atmosphäre schaffen, in der Spieler sich wohlfühlen, die egomanischen Superstars von Liverpool heute so wie damals die Kicker von Mainz.