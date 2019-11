Man kann sich Jeremy Rifkin vorstellen wie den Igel im Märchen Der Hase und der Igel, in dem das Stacheltier immer schon am Ziel steht, wenn der Hase heraneilt. Der 74-jährige Vordenker aus dem US-Staat Colorado ist immer schon da. Internet? Sharing-Ökonomie? Grundeinkommen und digitale Arbeit? Fleischloses Essen? Klimawende und Wasserstoffrevolution? Rifkin hat all die Trendthemen längst in Büchern beschrieben, in Reden beschworen, in Beratung von Firmen und Staaten umgesetzt. Auch in seinem fortgeschrittenen Rentenalter kann er nicht anders, als um die Welt zu reisen und Fortschrittsfeinden den Marsch zu blasen. Gerade ist er mit seinem wichtigsten Thema unterwegs, dem Klimaschutz. Der globale Green New Deal heißt sein neues Buch, und es spricht eher für als gegen ihn, dass er sich darin über weite Passagen wiederholt, jetzt, da die Zeit reif wird für seine Vision.

