Wenn man im Bundesfinanzministerium mit dem Aufzug in den vierten Stock fährt und gleich links in einen Gang einbiegt, dann steht man irgendwann vor dem Büro eines Mannes, den man hier eigentlich nicht vermuten würde. Sein Name: Jakob von Weizsäcker.

Finanzbeamte sind normalerweise ungefähr so experimentierfreudig wie Standardtänzer. Solidität, Stabilität, Kontinuität, dafür steht das Haus. Jakob von Weizsäcker hingegen fällt immer etwas Neues ein. Er hat vor ein paar Jahren als Wissenschaftler in Brüssel ein Modell für Gemeinschaftsanleihen der Euro-Länder – sogenannte Eurobonds – ausgearbeitet. Er hat sich für einen gesamteuropäischen Rundfunksender eingesetzt. Und er gilt als Erfinder der sogenannten Blue Card, die es hoch qualifizierten Zuwanderern ermöglicht, in der Europäischen Union eine Arbeit aufzunehmen.

Seit ein paar Wochen ist dieser Mann nun Leiter der Abteilung "Finanzpolitische und volkswirtschaftliche Grundsatzfragen". Kurz: Chefvolkswirt. Und er ist nicht der Einzige, der auffällt in diesem so traditionellen Ministerium.

Ein paar Büros weiter arbeitet Philippa Sigl-Glöckner. Sie war bei der Weltbank und hat dann in Berlin eine Denkfabrik für einen menschlicheren Kapitalismus gegründet, das Dezernat Zukunft.

Dann gibt es da Ole Funke. Er kommt aus dem Auswärtigen Amt und war im Progressiven Zentrum aktiv, einer Plattform, die junge Vordenker aus aller Welt zusammenbringen will.

Oder Jörg Kukies, der in seiner Jugend zusammen mit Andrea Nahles gegen Helmut Kohl auf die Straße gegangen ist und später die deutsche Niederlassung von Goldman Sachs geleitet hat, die führenden Investmentbank der Welt.

Die Liste der Quereinsteiger lässt sich fortsetzen, was umso verwunderlicher ist, als auch dem derzeitigen Hausherrn nicht unbedingt ein Faible für das Unkonventionelle nachgesagt wird. Was also will Olaf Scholz mit diesen Leuten? Ist er in Wahrheit einer von ihnen? Oder sind sie für ihn bloße Deko?

Eine Antwort auf diese Frage konnte man vergangene Woche in den Zeitungen lesen. Da wurde über ein Arbeitspapier berichtet, aus dem hervorgeht, dass sich Scholz eine gemeinsame europäische Einlagensicherung für Bankguthaben vorstellen kann. Auf nationaler Ebene ist so etwas lange etabliert: Geht ein Geldhaus pleite, springt der Staat ein und sichert den Kontoinhabern bis zu einer bestimmten Höhe ihre Einlagen. Das soll verhindern, dass Sparer ihre Konten räumen, wenn Zweifel an einer Bank aufkommen. Eine solche Garantie aber gemeinsam für Europa zu geben ist in Deutschland maximal unbeliebt. Man befürchtet, dass dann deutsche Sparer für italienische Banken bezahlen müssen. Deshalb hat die Regierung das Thema bislang nicht angepackt. Scholz rückt nun von dieser Blockadehaltung ab, und Angela Merkel folgt ihm.

Scholz breche ein Tabu, sagt der französische Finanzminister

Das kommt an, in der Wissenschaft und in anderen europäischen Ländern. Sie halte das Papier für einen "ausgesprochen wichtigen Vorstoß", sagt Isabel Schnabel der ZEIT. Schnabel ist Mitglied im Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen und für das Direktorium der Europäischen Zentralbank nominiert. Aus Sicht des französischen Finanzministers Bruno Le Maire wurde mit der Initiative sogar ein "Tabu" gebrochen. Dabei hat Scholz seine Amtszeit mit der Ansage begonnen, ein deutscher Finanzminister sei zuallererst ein deutscher Finanzminister. Mit anderen Worten: Man solle nicht erwarten, dass er den Kurs seines Vorgängers Wolfgang Schäuble von der CDU ändern werde.

Gilt das jetzt also nicht mehr? Es tut sich jedenfalls etwas im Hause Scholz. Es gibt jede Menge Workshops, Seminare und Gesprächsrunden – oft mit Ökonomen, die nicht seit Jahrzehnten dasselbe sagen, sondern an neuen Lösungen interessiert sind. Leute wie Jens Südekum von der Universität Düsseldorf, Andreas Peichl vom Münchner Ifo-Institut, Moritz Schularick von der Universität Bonn.