Er gilt als einer der größten Skandale der deutschen Hochschulmedizin. Im Februar kündigte die Universitätsklinik Heidelberg in einer Pressemitteilung einen Bluttest an, der Brustkrebs früher zu erkennen helfen sollte, von einem "Meilenstein" war die Rede. Doch wenig später entpuppten sich die Ankündigungen als völlig überzogen. Der Ruf einer der ältesten Universitätskliniken Deutschlands hatte Schaden genommen. Zwei Untersuchungskommissionen wurden eingesetzt, fast die gesamte Führungsspitze trat zurück, auch die Ärztliche Direktorin und Vorstandsvorsitzende des Klinikums, Annette Grüters-Kieslich. In ihrem ersten ausführlichen Gespräch äußert sie sich zu den Umständen und ihrer Situation in der Klinik.

