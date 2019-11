Die Beamten der Abteilung schwere und organisierte Kriminalität des Bundeskriminalamts beschlagnahmten umfangreiches Beweismaterial, nachdem sie Ende Oktober 21 Wohnungen in elf Bundesländern durchsucht hatten: Handys, Computer und Tablets. Ihre Besitzer allerdings waren keine Bandenverbrecher mit Vorstrafenregister. Es waren Teenager, normale Jugendliche, der jüngste 14 Jahre alt.

Die Verdächtigen kannten einander nicht und werden dennoch alle der gleichen Tat beschuldigt. Mit ihren Handys hatten sie Videos herumgeschickt, in sozialen Netzwerken geteilt, in Chats gepostet. Dass sie sich dabei nichts Schlimmes gedacht haben, sieht man daran, dass sie ihre Postings mit allerlei LOLs und lachenden Emojis versahen. Doch die Videos waren nicht harmlos. Es waren Kinderpornos.

Verbreitung fanden diese Filme nicht in den Hinterzimmern des Internets, in den geheimen, passwortgeschützten Foren der Pädophilen oder im Darknet. Sondern dort, wo sich Kinder und Jugendliche am liebsten aufhalten, wenn sie online sind: bei WhatsApp, im Gruppenchat der Schulklasse.

Der 2009 gegründete Instant-Messaging-Dienst WhatsApp gehört für Teenager heute zum Leben dazu. So selbstverständlich wie schicke Turnschuhe, Hausaufgaben oder Stress mit den Eltern. Studien beziffern den Anteil der Jugendlichen, die WhatsApp regelmäßig nutzen, auf 97 bis 99 Prozent. Fragt man sie, auf welches Online-Angebot sie am wenigsten verzichten könnten, nennen sie WhatsApp mit großem Abstand am häufigsten.

Neben dem Mund zum Sprechen ist WhatsApp, das seit fünf Jahren zu Facebook gehört, zum wichtigsten Kommunikationsorgan von Jugendlichen geworden. Wenn sie sich verabreden, rufen sie sich nicht an, sie schreiben sich. Oder sie schreiben sich, anstatt sich zu verabreden. Wenn sie sich besuchen, klingeln sie nicht an der Tür, sondern melden per WhatsApp: "Ich steh unten, mach auf." Getippte Texte und Emojis fliegen ebenso von Bildschirm zu Bildschirm wie Fotos, Videos, Sticker und Sprachnachrichten. Witze, Liebeserklärungen, Gute-Nacht-Küsse, Belangloses und Tiefsinniges.

Bis zu 256 Teilnehmer können sich zu einer WhatsApp-Gruppe zusammenschließen, in der jeder gleichberechtigt zu Wort kommt. Auf diese Weise organisieren Jugendliche Partys und Festivals, Shoppingtouren, Schlittschuhlaufen und Fridays-for-Future-Demos. Keine Theatergruppe, keine Fußballmannschaft, keine Jugendfeuerwehr, keine Big Band, kein Pfadfinderstamm ohne WhatsApp-Gruppe. Und keine Schulklasse. In Deutschland gibt es heute praktisch keine Schulklasse mehr ohne zugehörigen Chat.

Hinter der deutschlandweiten, flächendeckenden Ausbreitung steckt kein Plan. Klassenchats werden nicht von den Schulen angeboten, sondern entstehen stets inoffiziell. Die Erstellung übernimmt irgendein Schüler, nach und nach treten alle bei – los geht’s.

Und los gehen dann auch die Probleme.

"Es gibt in Deutschland wohl keine Schule, in der verstörende Inhalte bei WhatsApp kein Thema sind", sagt Heinz-Peter Meidinger, Direktor eines bayerischen Gymnasiums und Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbands. Das meiste, was in Klassenchats gepostet wird, sei zwar unproblematisch: Da werde über Klamotten und Musik diskutiert, geschwatzt und gelacht, "normale Kommunikation unter Jugendlichen halt". Doch gehe es immer wieder auch "problematisch, zum Teil hochproblematisch" zu, sagt Meidinger.

Im Februar ermittelte die Staatsanwaltschaft am Gymnasium Tegernsee wegen "verwerflichen Bildmaterials in einem Gruppenchat" der Oberstufe.

Im März wurde bekannt, dass ein Junge an einem Essener Gymnasium Pornos im Chat der Jahrgangsstufe 11 gepostet hatte – der Direktor rief die Polizei.

Im April beschlagnahmte die Polizei an einer Stuttgarter Schule die Handys aller 24 Schüler einer 9. Klasse, nachdem im Klassenchat kinderpornografische Dateien verschickt worden waren.