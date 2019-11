Mindestens achtzigmal am Tag streichelt ein Jugendlicher sein Smartphone, und mindestens einmal im Monat erscheint das Buch eines sorgenvollen Soziologen über Jugendliche, die pausenlos auf ihr Endgerät starren. Was haben die beiden gemeinsam? Beide beschäftigen sich mit digitalen Phänomenen, und während der User seinen Spaß hat, stimmt der Soziologe einen Klagegesang über Selbstoptimierung, Überwachungskapitalismus und andere böse Dinge an. Doch beide verwechseln etwas: Sie verwechseln die digitale Technik mit dem Wesen der Digitalisierung. Höchste Zeit, sie über ihren Irrtum aufzuklären.

Armin Nassehi ist der Aufklärer, der diesen ebenso brillanten wie provozierenden Schachzug macht und dabei behauptet, eine Theorie der digitalen Gesellschaft zu liefern, die sich nicht bloß mit deren hässlichen Begleiterscheinungen wie Datenkraken und Tech-Monopolen aufhält, sondern die der Digitalisierung direkt ins Herz blickt. Und was sieht sie dann? Sie sieht etwas Altes und Vertrautes, sie sieht, dass die Logik des Digitalen, also das Prinzip der Mustererkennung, schon lange unser Leben bestimmt, noch bevor es überhaupt Computer gab. Kurz gesagt: Wenn die Digitalisierung nicht perfekt "zu dieser Gesellschaft passen würde, wäre sie nie entstanden oder längst wieder verschwunden".

Der in München lehrende Soziologe ist Systemtheoretiker, und das heißt: Für Nassehi besteht die Gesellschaft aus Funktionssystemen, die Informationen verarbeiten, Muster testen und Regelmäßigkeiten erzeugen. Weil Wirtschaft, Politik, Recht, Kultur, Medien das auf eine Weise tun, die starke Ähnlichkeit mit einem Computer aufweist, tritt uns in der Digitalisierung die Struktur der modernen Gesellschaft in schockierender Reinform entgegen und konfrontiert uns mit der "brutalen Alternativlosigkeit" unserer eigenen Codes. Die Digitalisierung ist kein "Fremdkörper. Sie ist Fleisch vom Fleisch der Gesellschaft".

Nassehis Pointe kann man sich gar nicht oft genug auf der Zunge zergehen lassen, denn sie lautet: Wer die Digitalisierung bekämpft, der bekämpft die Funktionslogik der modernen Gesellschaft. Denn Big Data gibt es seit dem 18. Jahrhundert, schon damals begannen Verwaltungsfachleute, die Welt zu vermessen und menschliches Verhalten zu rastern, weshalb die heutigen Datensammler nur das zur Perfektion bringen, was ihre Kollegen vor 200 Jahren begonnen haben: Sie erfinden Klassifizierungssysteme, um das Gemeinwesen zu beobachten und verborgene Muster und Regelmäßigkeiten zu erkennen, vom Paarungsverhalten bis zur Berufswahl. Dank der Digitalisierung entdecken wir das Betriebsgeheimnis der Gesellschaft nun zum dritten Mal. Zum ersten Mal geschah es zur Zeit der Aufklärung und der Französischen Revolution, dann in den Liberalisierungsschüben des19. Jahrhunderts.

Nassehis Buch ist blendend geschrieben, stellenweise funkelnd polemisch, nie grimmig, mit fein ziseliertem Spott über das Panikorchester kritischer Kollegen, die sich die Gesellschaft als "konsentierten Raum" vorstellen und Tränen über die Vermessung der Welt vergießen. Für Nassehi ist das unergiebig, jedenfalls solange man nicht verstanden habe, dass der Computer nur fortsetzt, was der Buchdruck begonnen hat: Die Digitalisierung verdoppelt die Welt, diesmal nicht in Buchstaben, sondern in Daten. Damit wird die Welt noch einmal abstrakter. Wir bekommen sie nicht mehr direkt zu greifen, sondern nur noch als Spur einer Spur, eben als Datensatz. Dieser enthält nicht das reale Außen der Welt, sondern lediglich die Welt "in ihrer Datenförmigkeit".