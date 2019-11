Das kleine Ladenlokal im Hamburger Einkaufszentrum Süderelbe wirkt an diesem Herbstmorgen wie der perfekte Ort für krumme Deals. In den Gängen sind nur wenige Menschen unterwegs, und wer sich mit der Rolltreppe in die erste Etage begibt, braucht eine Weile, um das Lokal zu entdecken. In dessen Innern steht nicht viel. Im Wesentlichen ist es ein orangefarbener Automat, der entfernt an den Buchstaben B erinnert. Das B dürfte für Bitcoin stehen – für jene digitale Währung also, die keine Zentralbank braucht, weil sie dezentral von einem Netz aus Abertausenden Computern in aller Welt verwaltet wird.

An diesem Automaten beginnt eine Spur, die bis zu einer geheimnisvollen Fabrik in der polnischen Provinz führen wird – zu einem Mann, der Recht und Gesetz bisweilen weit auslegt und der herkömmlichen Banken buchstäblich den Mittelfinger zeigt.

Der deutschen Finanzaufsicht zufolge dürfte dieser Bitcoin-Automat hier gar nicht stehen. Dennoch steht er da. So wie es 41 andere Bitcoin-Automaten auch tun, die es nach Angaben der Online-Plattform Coin ATM Radar mittlerweile in ganz Deutschland gibt. An ihnen lassen sich mit Euro-Noten Bitcoin und andere Kryptowährungen kaufen – und umgekehrt Kryptowährungen in Euro verwandeln. Weltweit gibt es inzwischen sogar mehr als 6.000 dieser Geräte, was Sicherheitsexperten und Strafverfolger zunehmend nervös macht. Sie fürchten, dass Kriminelle mithilfe der Kryptowährungen illegale Geschäfte finanzieren, und sie halten Bitcoin-Automaten für digitale Geldwaschsalons. Für Geräte also, die schmutziges Geld in ehrliche Euro verwandeln. Dazu müssten Kriminelle an den Automaten lediglich Bargeld aus Straftaten einzahlen und es so in digitale Kryptowährungen umtauschen. Diese werden dann anonym übertragen und an einem anderen Automaten wieder in Euro abgehoben.

Schon 2017 warnte die europäische Polizeibehörde Europol vor dem kriminellen Missbrauch der Automaten. Nun weitet die EU ihre geltende Geldwäscherichtlinie auf Bitcoin-Automaten aus und stellt sie damit unter verschärfte Beobachtung. Auch die FATF, die internationale Behörde zur Geldwäscheprävention, drängt auf stärkere Kontrollen von Kryptowährungen, inklusive der Automaten: Auch in Deutschland steige das Risiko.

Wer aber steckt hinter den Geräten?

Der Automat im Einkaufszentrum Süderelbe scheint auf Kunden vorbereitet zu sein: Zurzeit seien 58.220 Euro vorrätig, verrät der Bildschirm. An diesem Vormittag will das Geld aber niemand haben – bis auf einen Mann mit Rucksack. Ein paar Minuten lang hantiert er am Automaten, dann läuft er davon. Später erscheint er ein zweites Mal, diesmal begleitet von Männern in Trainingsanzügen, die sich wie Wachhunde an der nahen Rolltreppe postieren. Bald darauf verschwindet er wieder.

So verschwiegen die Nutzer, so leise sind auch die Automaten. Wer Bitcoin will, schiebt Euro-Banknoten in einen Schlitz, der Automat zieht sie lautlos ein. Anschließend muss man eine Adresse im Bitcoin-Netzwerk eingeben. Diese lässt sich am ehesten mit einem Konto vergleichen, auf das der in Bitcoin umgerechnete Bargeldbetrag gutgeschrieben wird. Der Unterschied zu einem Bankkonto ist nur, dass diese Adressen komplett anonym sind. Das Guthaben darauf lässt sich mithilfe sogenannter Wallets unerkannt verwalten.

Erkennbar wird man zumeist nur, wenn man in Bitcoin-Börsen im Internet Bitcoin kauft; der Marktplatz Bitcoin.de verlangt einen Personalausweis, wenn man innerhalb eines Jahres Bitcoin im Wert von über 2500 Euro handeln will. Solche Prüfungen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen der Geldwäsche vorbeugen. Beim Bitcoin-Automaten im Einkaufszentrum Süderelbe muss man sich nicht ausweisen und auch keine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angeben. Der Automat erlaubt es, Bitcoin vollständig unerkannt in Euro und wieder zurückzuverwandeln.

Immerhin gibt sich der Mieter des kleinen Ladenlokals zu erkennen, in dem der Automat steht. Es ist, kein Scherz: der Shitcoins Club. So steht es jedenfalls in großen Lettern auf einem Poster an der Wand. Dort steht auch, dass man alle weiteren Informationen im Internet finde. Schnell gelangt man mit dem Smartphone auf die Website des Shitcoins Club. "Der Geldautomat von den Kryptowährungen" lautet eine der vielen Formulierungen, die dort in eher gebrochenem Deutsch zu lesen sind.

Den Angaben zufolge betreibt die Firma Tygrysia Maska, übersetzt Tigermaske, den Shitcoins Club. Sie sitzt in Toruń in Polen, wo der Club 25 Automaten betreibt. In ganz Europa sind es 97, das zeigen Karten auf der Website, wöchentlich werden es mehr. Und bei jedem einzelnen Automaten steht dort auch, wie viel Euro-Bargeld er zurzeit enthält. Einer steht demnach in der Spielhalle des thüringischen Städtchens Ohrdruf und ist mit 44.070 Euro gefüllt. Ein anderer befindet sich in einem Tattoo-Studio in der italienischen Stadt Conegliano und enthält 20.110 Euro. Auch das macht stutzig: Welche Bank würde ihren Kunden verraten, wie viel Geld ihre Automaten so enthalten?