DIE ZEIT: Herr Titow, Sie sind seit 2012 Wladimir Putins Ombudsmann für russische Unternehmer. Viele von ihnen rufen Sie verzweifelt an, weil sie enteignet wurden oder unschuldig hinter Gittern sitzen. Gibt es einen besonderen Fall, der für Sie herausragt?

Boris Titow: Der spektakulärste Fall betrifft sicher Michael Calvey und seine Partner.

ZEIT: Der amerikanische Geschäftsmann wurde im Februar in Moskau verhaftet und wegen Betrugs angeklagt. Er sagt, er werde unter Druck gesetzt wegen einer Streitigkeit über eine Bank.

Boris Titow 58, ist der offizielle Ombudsmann für Unternehmer in Russland. Er war ein einflussreicher Manager in der petrochemischen Industrie, mit der Traditionsfirma Abrau-Durso gilt er nun als führender Sekthersteller des Landes. Ab 2004 führte er den Wirtschaftsverband Business Russia. 2016 wurde er Chef einer Splitterpartei und trat 2018 ohne Erfolgsaussicht als Präsidentschaftskandidat an, um für wirtschaftsfreundliche Politik zu werben – offensichtlich mit dem Wohlwollen Wladimir Putins, mit dem er auf mehreren Fotos in seinem Büro zu sehen ist.

Titow: Calvey hat sich über die Jahre einen guten Ruf aufgebaut. Viele Menschen in Russland kannten ihn. Sie vergaßen, dass er Amerikaner ist. Er erschien ihnen wie einer von uns. Calvey unterhielt viele Beziehungen zu russischen Unternehmern. Er hatte Kontakte zu den bekanntesten Hightech-Firmen. Er war ein sehr respektvoller Investor auf dem russischen Markt. Plötzlich ist ein Streit über die Besitzanteile einer Bank zu einer Strafsache geworden. Ich kann viele ähnliche Fälle nennen. Gerade haben wir davon erfahren, dass in Rostow am Don der Unternehmer Andrej Kakowkin verurteilt wurde, der auf unserer "Londoner Liste" stand.

ZEIT: Eine Liste mit mehr als 40 Unternehmern, die sich ins Ausland abgesetzt haben und die Sie zurückholen wollen. Kakowkin ist als Erster zurückgekehrt.

Titow: Wir sind überzeugt, dass er unschuldig ist. Aber gestern wurde er zu drei Jahren Haft verurteilt.

ZEIT: Wer will ihm schaden?

Titow: Das ist ein Firmenstreit, es gibt keinerlei Schaden für den Staat. Ein typischer Fall: Eine der Konfliktseiten versucht, einen Streit zu einer Strafsache zu machen. In Russland ist das leider keine Seltenheit. In diesem Fall haben die Ermittler sogar Milde gezeigt und den Fall abgeschlossen, aber die Staatsanwaltschaft hat ihn wieder aufgerollt und auf einer hohen Strafe bestanden. Und bei uns geben die Richter in der Regel den harten Forderungen statt.

ZEIT: Der Anteil aller Freisprüche liegt in Russland bei 0,23 Prozent.

Titow: Manchmal gewinnen wir. Aber unser Rechtssystem ist in einer schwierigen Lage. Es verfügt weder über hinreichende Transparenz noch über den nötigen Professionalismus. Manchmal hilft uns das Oberste Gericht. Wir haben zum Beispiel einen einzigartigen Artikel 108 in unserer Strafprozessordnung, der Geschäftsleute davor schützen soll, während der Ermittlungen inhaftiert zu werden. Leider wird er sehr frei ausgelegt, und viele Leute landen dennoch oft in Haft. Das Oberste Gericht hat schon in zwei Stellungnahmen begründet, dass dies nicht sein darf. Aber es kann sich nicht durchsetzen.

ZEIT: Wie ist das möglich?

Titow: In Russland gibt es eine mächtige Schicht der Bürokratie, und zwar nicht nur bei den Sicherheitsorganen. Diese Schicht lebt nach ihren eigenen Regeln. Wenn man im Westen meint, die Macht komme von oben, dann sage ich: Wir haben eine horizontale Macht, eine Übermacht der Bürokratie, die für ihre eigenen Interessen arbeitet. Diese Schicht von oben zu durchbrechen fällt oft sehr schwer. Aber auch von unten können wir wenig tun.

ZEIT: Wurden Sie als Unternehmer jemals selbst bedroht?

Titow: Ja. Mir gehörte eine Düngerfabrik, und zudem arbeitete ich für den Petrochemie-Konzern Sibur. Man war hinter meinen Anteilen an der Düngerfabrik her. Ich wurde mehrmals verhört. Also habe ich die Anteile verkauft. Der Kerl, der dahintersteckte, lebt heute irgendwo in Europa.