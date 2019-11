Ein garstiges Wort: Postenschacher. Ihm haftet der klebrige Geruch verschwörerischer Absprachen an. Es lassen sich finstere Machenschaften vermuten, deren Details unbedingt vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden müssen. Früher fand das Feilschen um Einflusszonen und fette Gagen häufig in verrauchten Hinterzimmern statt und hinterließ kaum je Spuren. Heute bedient sich die Mauschelei gerne der digitalen Kommunikation, die theoretisch fast immer nachvollziehbar ist. Die Basaratmosphäre, die bei solchem Interessensabgleich herrscht, bleibt von dem technischen Fortschritt allerdings unberührt.

Wie moderner Postenschacher funktioniert, lässt sich besonders schön an der aktuellen Casinos-Affäre studieren. Es ist ja nur der Ausnahmesituation mit Übergangsregierung zu verdanken, dass die Affäre hochkochen konnte. Die Beamten, die kommissarisch das Land verwalten, halten nun nicht mehr schützend ihre Hände über das fragwürdige System der Postenvergabe. Besonders der Justizminister gewährt seiner weisungsgebundenen Staatsanwaltschaft freie Hand. Wie immer der Ausgang sein mag, damit diese Affäre systemisch tatsächlich etwas verändert, darf das Problem nicht allein der Justiz überlassen werden. Die Übergangsregierung führt vor Augen: Eine andere politische Kultur ist möglich.

Für eine etwaige Koalition von Volkspartei und Grünen würde in diesem Politikfeld eine Herkulesaufgabe lauern. Die Ökopartei hat stets – ebenso wie die Neos – hervorgestrichen, dass sie politische Sauberkeit als eines ihrer vorrangigen Ziele betrachtet. "Wen würde der Anstand wählen?", fragte deshalb auch eines ihrer Plakate im vergangenen Wahlkampf. Hier nun initiativ zu werden, erwarten sich auch grüne Wähler. Würden diese enttäuscht, dann hätten die vermeintlichen Saubermänner viel Zuspruch verspielt.

Mit schwammigen Absichtserklärungen in einem künftigen Koalitionsabkommen dürfen sich die Grünen aber keinesfalls abspeisen lassen. Es bedarf vielmehr eines klaren Plans, wie sich die Republik Schritt für Schritt in Richtung transparente Postenvergaben bewegt. Am Ende müssen öffentliche Ausschreibungen der Jobs stehen und eine Bewertungskommission, welche die Bewerber auf Herz und Nieren prüft und ihr Urteil für jedermann nachvollziehbar öffentlich macht.

Einfach wird das nicht. Die nur schwer zu überwindende Hürde liegt darin, dass sich innerhalb der Volkspartei – ebenso wie bei den Sozialdemokraten – eine politische Kultur breitgemacht hat, die geradezu auf dem Prinzip basiert, die eigenen Funktionäre mit begehrten Jobs bei der Stange zu halten. Das ist fast schon Parteizweck.

Postenschacher gehört in Österreich ja zur politischen Folklore. Er ist der Zweiten Republik in die Wiege gelegt, in der von allem Anbeginn das ökonomische Prinzip der Parteibuchwirtschaft dominierte. Es trug nur einen vornehmeren Namen: Proporz.

Im damals noch gewaltigen Universum der verstaatlichten Unternehmen waren zunächst noch alle Führungspositionen doppelt, mit je einem schwarzen und einem roten Günstling besetzt. Das funktionierte ohne sonderliche Reibungsverluste. Klar war, dass etwa ein ehemaliger Kanzlersekretär überall Unterschlupf fand, nach einer etwaigen Qualifizierung fragte niemand. Bemerkenswert empfanden diese Praxis nur die Kabarettisten, die Wähler betrachteten sie als gottgegeben.

Je mehr jedoch in den folgenden Jahren der staatliche Einfluss in der Wirtschaft dahinschmolz, desto erbitterter wurde um die Pfründe gerittert. Die Situation verschärfte sich noch einmal, als mit der Wenderegierung von Wolfgang Schüssel die Freiheitlichen in Ministerämter gespült wurden. Nun strebten auch die blauen Glücksritter mit aller Macht nach den hoch dotierten Jobs, die der Staat zu vergeben hatte. Qualifiziert war kaum einer, das spielte aber auch nur eine untergeordnete Rolle. Der Begriff des Umfärbens machte eine steile Karriere. Doch selbst eingeschworene Regierungsgegner nahmen den Schichtwechsel im Führungspersonal der Republik schließlich mit fatalistischem Gleichmut in Kauf. Ebenso als unter Kanzler Sebastian Kurz das alte Spiel von Neuem begann.

Wenn nun die Casinos-Affäre unter großer Anteilnahme juristisch aufgearbeitet wird, so zeugt dies noch nicht von einem Kulturwandel, als hätten die Wähler plötzlich begriffen, das etwas strukturell faul im Lande sei. Das Prinzip, das dahintersteckt, wird noch immer nicht angezweifelt. Das müsste allerdings die Konsequenz aus der Affäre sein.