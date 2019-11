Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum sich so viele Wähler von der CDU abgewandt haben. Angela Merkels Flüchtlingspolitik gehört ganz sicher dazu, auch das gebrochene Klimaschutzversprechen oder die Öffnung der Partei für progressive Themen wie die Ehe für alle. Aber die Enttäuschung reicht tiefer. Am Ende von Merkels Kanzlerschaft ist das Land ausgezehrt und erschöpft. Auch wenn Angela Merkel die wirtschaftsliberale Agenda, mit der sie 2005 Kanzlerin werden wollte, nie eins zu eins umgesetzt hat: Die Denke der Nullerjahre (Staat schlecht, Markt gut, Schulden schlecht, Sparkurs gut) hat die Gesellschaft verändert. Wettbewerbsdruck und Gewinnstreben sind in Bereiche vorgedrungen, in denen sie zuvor nichts zu suchen hatten – etwa in die Krankenhäuser, wo inzwischen Betten leer bleiben müssen und Patienten nicht behandelt werden können, weil das Geld fürs Pflegepersonal fehlt. Merkels Politik hat das Land und seine Bürger unter Stress gesetzt – so sehr, dass nun ausgerechnet die CDU darunter leidet.

Man muss sich nur einmal in Behörden oder auf Ämtern, in Schulen oder Gerichtssälen umhören, um zu begreifen, welche Kehrseite Merkels vermeintlich größter Erfolg hatte – die Politik der schwarzen Null, ein Begriff aus dem Politmarketing, die vielleicht erfolgreichste ökonomische Irreführung des vergangenen Jahrzehnts.

Im öffentlichen Dienst fehlen 200.000 Leute. Der Zoll bräuchte 50.000 Mitarbeiter mehr, um effektiv gegen Schwarzarbeit vorzugehen. Bei den Berufsfeuerwehren im Land sind 3000 Stellen offen. Im Notfall schaffen es manche Feuerwehren nicht mehr, innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit am Brandort zu sein.

Es fehlen Lehrer und Richter, Bahn und Schulen sind marode

An den Grundschulen werden bis zum Jahr 2025 etwa 26.000 Lehrer fehlen. Und weil es an den Universitäten zu wenig Studienplätze für Lehrer gibt, wird sich der Lehrermangel auch so schnell nicht beheben lassen. Es fehlen mehrere Tausend Richter und Staatsanwälte. Immer wieder müssen Tatverdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen werden, weil ihre Verfahren zu lange dauern.

Deutschlands Schulen müssten mit 43 Milliarden Euro saniert werden; 66 Milliarden Euro bräuchte die Bahn, um Strecken und Züge wieder auf Vordermann zu bringen (und da sind die zusätzlichen Investitionen im Rahmen der Klimapolitik noch nicht mit eingerechnet). Unglaubliche 90 Milliarden Euro hat die öffentliche Infrastruktur (mit anderen Worten: das Staatsvermögen) seit 2003 an Wert verloren.

Angela Merkel ist keine Neoliberale. Aber weder war ihre Klimapolitik so grün, wie man lange glaubte, noch ihre Wirtschaftspolitik so rot, wie Mindestlohn und Mütterrente suggerierten. Es war auch Merkels Politik des schlanken Staates, die dazu geführt hat, dass viele Menschen von diesem Staat nichts mehr erwarten. Vier von fünf Bürgern sagen, dass die Privatisierung staatlicher Leistungen zu weit gegangen sei. Mehr als 60 Prozent der Deutschen halten den Staat für überlastet und überfordert. Wer einmal den Polizeinotruf 110 wählte und viel zu lange warten musste, bis irgendjemand dranging, der glaubt nicht mehr an das staatliche Versprechen von Sicherheit und Schutz.

Die CDU stand nie für puren Wirtschaftsliberalismus, sondern für den Interessenausgleich zwischen oben und unten, für Wirtschaftskompetenz und Soziales. In der CDU konnte sich der Unternehmer genauso wiederfinden wie der Kleinbürger. Das Versprechen der CDU lautete: Wir sorgen dafür, dass der Laden läuft, und kümmern uns darum, dass die Gesellschaft zusammenbleibt. Wir sind kritischer gegenüber Sozialleistungen, als es die SPD sein kann und muss, aber wer sich anstrengt, kann es zu etwas bringen. Man zahlt in der sozialen Marktwirtschaft etwas mehr Steuern als in den USA, bekommt dafür als Bürger aber auch mehr. Dieses Versprechen glauben sehr viele nicht länger.

Vor allem nicht seit dem Sommer 2015. Dass Angela Merkel eine Million Menschen in ein Land holte, in dem vieles bereits auf Kante genäht war, in dem Lehrer, Sozialarbeiter, Polizisten und Krankenpfleger fehlten und in dem sich der Staat immer weiter zurückgezogen hatte – das haben sehr viele nicht mehr verstanden. Doch wenn eine Regierung immer nur von der im vergangenen Jahrhundert aufgebauten Substanz zehrt, darf sie sich nicht wundern, wenn am rechten Rand eine Partei größer wird, die den Bürgern weismachen will, dass die bessere Zukunft im Vergangenen liegt.