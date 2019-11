Auf dem Hamburger Parteitag vor einem Jahr hat die CDU ihre Führungsfrage geklärt. Doch wenn die Partei am Wochenende in Leipzig erneut zusammenkommt, wird der interne Machtkampf wieder das dominierende Thema sein. Denn die Zuversicht, dass CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Partei erfolgreich in die Nach-Merkel-Ära führen kann, ist seit ihrem knappen Sieg vor einem Jahr dramatisch geschwunden.

Deshalb bemühen Kramp-Karrenbauers Unterstützer jetzt gern den Vergleich mit Angela Merkel. Auch bei ihr wurde in den ersten Jahren an der Parteispitze geraunt, sie könne es einfach nicht. Das stimmt – aber es hatte für die junge CDU-Vorsitzende ja auch einschneidende Konsequenzen. Unter dem Druck ihrer Widersacher musste sie damals, 2002, auf die Kanzlerkandidatur verzichten. AKK würde eine solche Niederlage heute nicht überstehen. Deshalb ist die Frage, wer die Union in die nächste Bundestagswahl führt, so aufgeladen, deshalb wird der kommende Parteitag zur Bühne für ihre heimlichen und offenen Konkurrenten: Friedrich Merz, Armin Laschet, Jens Spahn. Und selbst der CSU-Vorsitzende Markus Söder zählt inzwischen zum Kandidatenkreis.

Eine stabile, selbstbewusste Partei kann sich für eine Weile auch eine schwache Führung leisten. Aber so ist die Lage der CDU heute nicht. Verunsichert durch die Etablierung einer rechten Partei und herausgefordert von den Grünen, sucht die Union nach einer Antwort auf die Frage, ob sie sich künftig stärker auf ihre konservativen Wurzeln besinnen oder auf die liberale Mitte hin orientieren will. Oder noch schwieriger: wie sich beides vereinbaren ließe. Debatten wie in Thüringen, wo die Union zwischen Kooperationsneigungen mit dem linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow oder dem AfD-Extremisten Björn Höcke irrlichtert, sind Symptome einer Desorientierung, wie sie die Partei noch nicht erlebt hat.

Dass Merkel an der tristen Lage der CDU schuld sei und ihre Nachfolger es nun richten müssten, ist dürre Analyse und irrige Erwartung zugleich. Zu viel Grundlegendes ist in den vergangenen Jahren zu Bruch gegangen. Der Westen zerfasert, der Rechtsradikalismus bedroht die Demokratie, Finanz-, Migrations- und Klimakrise haben den politischen Rahmen gesprengt, an dem sich die Union jahrzehntelang orientieren konnte. Ironischerweise war es gerade ihr ausgeprägter Pragmatismus, der in den Zeiten des Umbruchs zur eigentlichen Quelle der Verunsicherung wurde. Denn sich pragmatisch auf die neuen Herausforderungen einzulassen bedeutete in der Ära Merkel eine permanente Zumutung für die Partei. Es war ja nicht der Voluntarismus der Kanzlerin, es war der Zwang der Verhältnisse, der die Union dazu brachte, ihr traditionelles Familienbild zu verabschieden, Banken zu verstaatlichen, die Energiewende einzuleiten oder Flüchtlinge ins Land zu lassen. Nichts spricht dafür, dass sich an dieser unbequemen Konstellation etwas ändern wird.

Das gilt auch machtpolitisch. Denn nach der Phase der großen Koalition wird die Union künftig auf die Grünen angewiesen sein, wenn sie weiter regieren will. Sie kann vielleicht noch immer hoffen, das Kanzleramt für sich zu reklamieren. Aber mit den Grünen auf Augenhöhe werden sich alle Träume von einer irgendwie originäreren, CDU-gemäßeren Politik in der Nach-Merkel-Ära schnell zerschlagen.

Aus dieser paradoxen Lage – zwischen konservativen Sehnsüchten auf der einen und Regieren unter verschärften Bedingungen auf der anderen Seite – ergibt sich das Anforderungsprofil für künftige Kanzlerkandidaten. Er oder sie muss gerade im konservativen Lager überzeugend genug sein, um die ganze Partei für eine schwarz-grüne Perspektive zu gewinnen. Die große Frage lautet darum: Wer erfüllt diese fast unmögliche Anforderung am besten?