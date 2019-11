"Sind das viele Ausländer!" Ja, ich glaube, das waren in etwa die Worte, die ich dachte. Im Bus Richtung Uni scherzten, schimpften und debattierten Menschen in Sprachen, die ich noch nie gehört hatte. Frauen mit Kopftüchern, Männer mit dunkler Haut, Kinder, die "anne" statt "Mama" schluchzten. Es war mein erster Tag in Darmstadt, der Stadt, in der ich 14 lehrreiche Semester später mein Diplomzeugnis entgegennehmen sollte. Ich, das Kind aus dem bayerischen Dorf. Heute weiß ich, dass mein Gedanke von damals rassistisch war. Wahrscheinlich war ich mehr Ausländer in Darmstadt als jeder andere im Bus. Die Irritation über die für mich ungewöhnlich aussehenden und sprechenden Menschen bekam ich nicht anders zu fassen als mit der Formel "Sind das viele Ausländer!".

Keine zwei Jahre später konnte ich dank zahlreicher Partys im Studentenwohnheim – einer Wohnanlage mit eigener Disco und mehreren Tausend Bewohnern – selbst die ersten Brocken Russisch, Arabisch, Hindi. Das meiste waren Schimpfwörter und Trinksprüche, aber immerhin. Ich hatte mich mit Bourdieu, Elias und den Mechanismen der Ausgrenzung im Soziologieseminar befasst und mich in einen Studenten namens Abdul aus Syrien verliebt. Ich genoss die Atmosphäre in der großen Stadt. Offen, zugewandt, tolerant. Von "Ausländern" sprach ich nicht mehr – ich dachte es nur noch ab und zu.

Gut, dass es damals noch kein Twitter gab. Kaum vorzustellen, was passiert wäre, wenn ich, 18 Jahre alt und unbedarft, gepostet hätte: "Erstes Mal im Darmstädter Bus, echt voll und viele Ausländer!"

Es wird schnell geurteilt in den sozialen Medien, noch schneller steht man in einer Ecke, aus der man nicht mehr herauskommt. Das ist auch der Grund, warum ich lange gezögert habe, diesen Text zu verfassen. Ich habe Angst, dass ich falsch verstanden werde. Dass Rechte meine Worte vereinnahmen. Dass Linke mich für sie an den Pranger stellen. Dass ich als AfD-Sympathisantin gelte, obwohl mir nichts ferner liegt als diese Partei.

Erst kürzlich wurde eine Umfrage heiß diskutiert: Der zufolge glauben 63 Prozent der Deutschen, man müsse "aufpassen, was man sagt". Dass man beispielsweise nichts Schlechtes über "Ausländer" sagen dürfe, ohne als Nazi beschimpft zu werden. Der rechte "Das wird man ja wohl noch sagen dürfen"-Rand jubilierte und empörte sich einmal mehr über "Sprachpolizei", "Meinungsdiktatur" und "Stasi 2.0", diesmal mit vermeintlich statistischer Power im Rücken. Das linksintellektuelle Milieu schredderte die Umfrageergebnisse mit dem Tenor: In welchem Land leben die denn? Hier darf man alles sagen!

Aber können Sie sich vorstellen, dass ein Psychiater einen Patienten mit diffusen Ängsten oder einer Phobie mit den Worten "Da ist nichts dran" heilt? Das wäre genauso arrogant wie fahrlässig.

Ich wage hiermit ein Geständnis: Ich gehöre zu den 63 Prozent.

Als ein Foto des kanadischen Premierministers Justin Trudeau auftauchte, mit dunkel angemaltem Gesicht und Turban, geschossen vor vielen Jahren auf einer Faschingsparty, kommentierten viele, das könne ihn die Wiederwahl kosten. Er entschuldigte sich öffentlich. Immer wieder. Mir kam die Aufregung übertrieben vor. Dennoch teilte ich das nur einigen Freunden mit, ich schrieb nirgends: "Ich finde die Aufregung übertrieben."