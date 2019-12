Die exzentrischen Klaviersonaten von Domenico Scarlatti (1685–1757), ohne Vergleich in der Musikgeschichte, ohne Vorläufer und erst recht ohne Nachahmer, sind noch heute berühmt als virtuose Zugaben nach Konzerten und als ruinöse Herausforderung für besessene Pianisten, die sich in den Exzess einer Gesamteinspielung stürzten. Der Amerikaner Scott Ross, der alle 555 Sonaten in den Jahren 1984/85 aufnahm, starb wenige Jahre später im Alter von nur 38 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung; ihm fehlte das Geld für eine Krankenversicherung. Zuvor hatte er bei der Aufnahme drei Cembali verschlissen. Ralph Kirkpatrick, der das heute gültige Gesamtverzeichnis (mit der Abkürzung K) anstelle des veralten von Alessandro Longo (L) erstellte, hütete sich wohlweislich, mehr als zwei Handvoll der Sonaten, wenngleich natürlich glänzend, aufzunehmen. Ähnlich um ein bekömmliches Maß bemüht zeigten sich der eher trockene Gustav Leonhardt und der enthusiastisch-virtuose George Malcolm.

Einen größeren Schluck aus der verführerisch glitzernden Flasche hat jetzt der gefeierte französische Jungpianist Lucas Debargue genommen und innerhalb einer Woche, aber offenbar ohne ärgeren Stress, 52 Sonaten in der Berliner Jesus-Christus-Kirche eingespielt. Seine Strategie: maßvolle Tempi, gedämpfter Enthusiasmus, keine virtuosen Höllenritte, mehr geduldiges Durchbuchstabieren.

Für den analytischen Zugriff gibt es gute Gründe, auch weitaus größere Pianisten sind an Scarlatti gescheitert. Als besonders kurios dürfen die Versuche Clara Haskils gelten, sich den spätbarocken Avantgardisten, den erst das 20. Jahrhundert wiederentdeckte, anzueignen, das heißt, ihn in den ihr vertrauten Kosmos klassischer und romantischer Formen einzufügen. Haskils rasant dramatisierender Zugriff ist grandios, das Ergebnis hingegen bringt vollkommene Unverständlichkeit hervor und kaum mehr als einen gewaltig brausenden Tonsalat.

Bei Debargue braust nichts, es ist auch nichts Überwältigendes dabei, aber man versteht alles, und das ist keine Kleinigkeit. Denn tatsächlich ist die Struktur der einsätzigen, meist nur drei- bis vierminütigen Sonaten höchst eigenartig. Sie bestehen aus zwei Teilen, im ersten wird ein Schwung kurzer Motive, manchmal nur Motivsplitter, ausgeschüttet, und im zweiten Teil werden diese dann neu angeordnet, frappant durcheinandergeworfen oder zu gegenseitigen Feinden erklärt. Da kann es dann vorkommen, dass ein für völlig unerheblich gehaltenes, graumäusiges Nebenmotiv alle anderen, glänzenderen Eingebungen auffrisst. Ein Pianist, der diese Mikrovorgänge nicht aus den Noten herauspräparieren kann, ist verloren.

Debargue kann es, ohne jede Frage. Indes hat es auch Scott Ross gekonnt – aber mit wie viel mehr Feuer, Brillanz und Vitalität gespielt! Dagegen ist der 29-jährige Franzose, obwohl er sich auf Ross als Vorbild beruft, kalt und schwächlich, im besten Fall von einer nervösen Empfindsamkeit, die aber wiederum etwas Mattes, Erkünsteltes hat. Es heißt, dass er auch Jazz-Improvisationen über Scarlatti-Sonaten gespielt habe – und das kann man sich gut vorstellen, denn es gibt ja diesen asketischen Jazz, der sich von der sinnlichen Welt losgesagt hat und in einsamer Kargheit über das Wesen der Töne meditiert.

Im Geist solcher Meditation hat Debargue nun auch die Originale gespielt, und zwar, was erschwerend hinzukommt, auf dem großen Flügel. Sagten wir schon, dass Scarlatti mehr als alle anderen Barockkomponisten das Cembalo braucht, mit seinem flirrenden, rauschhaften Überschuss an Obertönen, seinem Drang zur Artikulation? Nur Wladimir Horowitz ist es 1964 gelungen, den Sonaten diese Klangfarbenpracht und das gewisse Übersprudelnde auch auf dem Konzertflügel zu geben. Alle übrigen überzeugenden Darbietungen sind auf Cembali geschehen, bevorzugt auf alten Instrumenten oder deren Nachbauten.

Scott Ross hat auf solchen überraschend voluminös und rabiat klingenden Cembali gespielt, George Malcolm wiederum auf zarter abgestimmten, aber dafür mit dem ihm eigenen wahnwitzigen Tempo und Temperament. Dagegen wirkt Lucas Debargue anämisch, verzärtelt, vertrocknet – eine Zimmerpflanze, aber vielleicht gerade deswegen das Richtige für Leute, die sich vor dem fiebrigen Dschungel der wuchernden Erfindungskraft Domenico Scarlattis bis heute fürchten.

Lucas Debargue: Scarlatti. 52 Sonatas (Sony)