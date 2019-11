All rise, ruft der Saaldiener, ehe die drei Richter mit wehender Soutane und einer halben Stunde Verspätung den Verhandlungssaal betreten, einer der Verteidiger hatte verschlafen. Wir stehen über den spärlich besetzten Raum verteilt, ein Vater mit seinem jugendlichen Sohn, in einer anderen Reihe ein einzelner junger Mann und ganz vorne ich, nah an der Glasscheibe, durch die wir in den Gerichtssaal 1 des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag hinabblicken. Die meisten Plätze auf der Zuschauertribüne, mit Schildern wie Corps Diplomatique und Media markiert, bleiben leer. Außer mir hat an diesem Tag niemand damit gerechnet, dass die Sitze knapp werden könnten, an einem gewöhnlichen Verhandlungstag, bei einem Prozess gegen Dominic Ongwen, von dem außerhalb dieses Gerichts kaum jemand in Den Haag, den Niederlanden, in ganz Europa je gehört hat. Unter den Blicken der wachhabenden Polizisten bin ich schon zwei Stunden lang auf und ab durch die Dauerausstellung gelaufen, habe mir Schautafeln mit der Aufschrift "Ceci est un crime" angesehen und in der Cafeteria einen veganen Smoothie getrunken, auf den Tischen lagen Tierschutzmagazine aus, am Nachbartisch ging es um Beziehungsflüchtlinge, womit jene Richter gemeint sind, die sich aufgrund von Eheproblemen besonders gern um die halbe Welt versetzen lassen. Nordeuropäische Normalität und Achtsamkeit.

