Für Frieden und Versöhnung – mit diesen Worten waren am 19. Mai 1919 die Menschen in London in die Royal Albert Hall eingeladen worden. Doch viele, die zu der riesigen Veranstaltungshalle kamen, waren wütend. Einige so sehr, dass sie gammeliges Obst eingepackt hatten. Das wollten sie nach einer Frau werfen, die an diesem Tag auf der Bühne zu ihnen sprechen sollte.

Sie trug den ungewöhnlichen Namen Eglantyne Jebb, war 42 Jahre alt und hatte sich etwas Großes vorgenommen: Sie wollte hungernde Kinder in Deutschland, Österreich und Ungarn retten. Ungeheuerlich fanden das viele – und nannten Eglantyne eine Verräterin. Heute kann man nur darüber staunen, dass sie die Menschen so aufgebracht hat. Wie konnten sie etwas dagegen haben, dass jemand leidenden Kindern hilft?

Es waren nicht irgendwelche Kinder, die Eglantyne retten wollte, es waren die Kinder der Feinde. Im Mai 1919 war der Erste Weltkrieg erst seit wenigen Monaten zu Ende. Ein furchtbarer Krieg, in dem Millionen Menschen gestorben waren. Die Briten hatten mit ihren Verbündeten gegen Deutschland und Österreich-Ungarn gekämpft und erst nach jahrelangen erbitterten Kämpfen gesiegt. Und ausgerechnet den Kindern dort wollte diese Frau helfen?

Eglantyne schrieb schon als Mädchen gern, darum glaubten alle, sie wird einmal Dichterin. Tatsächlich kämpfte sie mit ihren Texten später gegen Ungerechtigkeit. © Snowbound

Verrückt war das, dachten nicht wenige. Wir sollen die Söhne und Töchter derjenigen aufpäppeln, die unsere Verwandten getötet haben? Manche glaubten sogar, das sei geradezu gefährlich. Denn die Kinder, denen Eglantyne Essen, Kleidung und Medizin bringen wollte, würden heranwachsen und bestimmt den nächsten Krieg anzetteln.

Eglantyne war es egal, wer Sieger war und wer Besiegter. Sie sah Kinder, die an Hunger und Armut litten. Die Männer bekämpfen sich im Krieg gegenseitig und werden als Helden gefeiert, sagte sie, das Leid aber hätten die Schwächsten zu ertragen: "Alle Kriege, gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, verhängnisvoll oder siegreich, sind Kriege gegen Kinder."

Was brachte Eglantyne dazu, so anders zu denken als viele ihrer Landsleute?

Sie selbst war kein armes Kind gewesen. Eglantyne kam im Jahr 1876 in England zur Welt, sie hatte drei ältere Geschwister, zwei jüngere folgten. Ihre Familie war wohlhabend, lebte in einem schönen Haus auf dem Land. Die Kinder wurden zu Hause unterrichtet, ritten mit den Pferden aus, gingen zu vornehmen Tanzabenden. Doch Eglantynes Eltern bemühten sich auch, ärmeren Menschen zu helfen. So lernten die Jebb-Kinder, dass es nicht allen so gut ging wie ihnen. Eglantyne erschien das früh ungerecht. "Die Welt ist falsch", sagte sie zu einer ihrer Schwestern. Und weil sie einen ziemlichen Dickkopf gehabt haben muss, dachte sie nicht daran, sich mit dieser falschen Welt abzufinden. Eglantyne wollte die Welt "richtiger" machen.